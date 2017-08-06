FETÖ, MİT’i bile dinlemiş

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY’nin 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından Erzurum’da örgüt üyeliğiyle suçlanarak tutuklanan eski İspir Cumhuriyet Savcısı Musa Alperen ile eski İspir Hakimi olan eşi Ayşegül Alperen hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. Erzurum 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 62 sayfalık iddianamede, gizli tanık “Şafak’ın ifadesine atıfta bulunuldu.

İddianamede örgütün, sözde Kudüs Ordusu Terör Örgütü soruşturmasının, İran ve Türkiye arasında yapılan ticaret dolayısıyla 17-25 Aralık kumpas soruşturmasıyla ilişkilendirilmesi için delil üretmeye çalıştığına işaret edildi. Örgütün, bu amaçla gizli tanık Şafak’ın ifadesine eklemeler yaptığı anlatılan iddianamede, örgüt tarafından, Şafak’ın ifadesinde geçmemesine rağmen ifadesine İran ticaretiyle ilgili eklemeler yapıldığı aktarıldı.

TIRLARI DURDURMADAN ÖNCE DİNLEME YAPMIŞLAR

İddianamede, FETÖ’nün, 17-25 Aralık darbe girişiminin başarısız olması üzerine kendine yakın basın yayın kuruluşları aracılığıyla kamuoyu oluşturma çabasına devam ettiği aktarılarak, “Sözde Kudüs Terör Örgütü soruşturması kılıfı altında uydurma gerekçe, sahte delil ve ihbarlarla kurum olarak MİT’in yönetici ve çalışanlarının telefonları dinlenilerek terörle irtibatlandırılmaya çalışıldığı, MİT’e ait TIR’ların durdurulması öncesinde de İHH bürolarına baskınlar yapılarak hükümetin MİT üzerinden İHH Vakfını kullanarak El Kaide gibi terör örgütlerine silah yardımında bulunduğu algısı yaratılmaya çalışıldığı, 14 Aralık 2013’te soruşturma dosyası sonlandırılarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edilmesine rağmen örgüt mensuplarınca sözde Selam-Tevhit örgütünün silah unsurunun delillendirilmesi amacıyla MİT TIR’larına yönelik girişimde bulunduğu belirlendi” ifadesine yer verildi.

FETÖ ADAYLARINI DESTEKLEMİŞLER

İddianamede, tanık beyanlarına göre, ByLock kullanıcısı olan Musa Alperen’in daha önce görev yaptığı kentlerde Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) seçimleri öncesi FETÖ/PDY’nin adaylarının desteklenmesi için faaliyetler yaptıkları belirtildi. Sanıklardan Musa Alperen’in ayrıca örgüt evlerinde sohbetlere katıldığı, örgütün çalışma evlerinde bulunduğu, Ayşegül Alperen’in de başkası adına GSM hattı kullandığı, üzerinde 1 dolar bulunduğu, örgüte ait yurtta kaldığı kaydedildi.