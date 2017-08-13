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FETÖ militanları inkâr yolunu seçti

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü’ndeki eylemlere ilişkin davanın duruşmalarına darbeci sanıkların, kanıtların yalanladığı beyanları damga vurdu.

13 Ağustos 2017 Pazar 07:42
FETÖ militanları inkâr yolunu seçti

YAŞADIKLARI RASTLANTIYMIŞ

Yurtta Sulh Konseyi üyeleri arasında   bulunan ve Akıncı Üssü’nde darbe bildirisini okuma provası yaparken görüntülenen eski tümgeneral Kubilay Selçuk, Genelkurmay Başkanının Akıncı Üssü’ne getirildiğinde üs komutanının odasında bulunmasının “tesadüf”, o gece yaşadıklarının da “rastlantı” olduğunu öne sürdü. 

BİN 100 DOLAR KEFEN PARASIYMIŞ

Darbecilerin sözde atama listesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı olacağı belirtilen eski tuğamiral Ömer Faruk Harmancık ise, çocuğunun eğitim gördüğü okulun sahibi olan ve darbe girişimi gecesi Akıncı Üssü’nde bulunduğu tespit edilen sivil sanık Hakan Çiçek’i tanımadığını öne sürdü. Yurtta Sulh Konseyi üyeleri arasında yer alan eski kurmay albay Murat Koçyiğit, yakalandığı sırada üzerinden çıkan bin 100 doların “kefen parası” olduğunu iddia etti. Tutuklu sanık eski tümgeneral Mehmet Dişli, darbeciler tarafından düzenlenen sözde atama listesinde görevine devam edeceği belirtilmesine rağmen FETÖ mağduru olduğunu öne sürdü.

 

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2017 Pazar 07:42
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