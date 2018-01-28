FETÖ Midyat sorumlusu İstanbul'da yakalandı
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde Mardin'in Midyat ilçe sorumlusu, İstanbul'da yapılan operasyonla yakalandı.28 Ocak 2018 Pazar 20:48
Mardin Emniyet Müdürlüğü ile İstanbul Emniyet Müdürlüğünün müşterek düzenlediği operasyonda yakalanan Sulukan, sorgulanmak üzere Mardin Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Emniyet müdürlüğünde ifadesi alınan Coşkun S., sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.