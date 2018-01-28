FETÖ Midyat sorumlusu İstanbul'da yakalandı

Mardin Emniyet Müdürlüğü ile İstanbul Emniyet Müdürlüğünün müşterek düzenlediği operasyonda yakalanan Sulukan, sorgulanmak üzere Mardin Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Emniyet müdürlüğünde ifadesi alınan Coşkun S., sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.