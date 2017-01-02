FETÖ lideri Gülen: Beni vermeyecekler!

FETÖ lideri Fetullah Gülen, son yayımlanan konuşmasında Türkiye’nin iade talebine ilişkin açıklamalarda bulundu. Gülen, ABD’nin kendisini iade etmeyeceği iddiasını öne sürerek uğraşmayın açıklamasında bulundu.

FETÖ lideri Gülen’in konuşmasında kendilerine adını vermediği bir “Amerikalının” maddi yardım teklifinde bulunduğunu açıkladı. Gülen bu ‘Amerikalı’yı “Sıradan bir insan değil, popülaritesi yüksek, Arapça’yı da bilen, zaten Amerikalı, şöyle-böyle belki Türkçe’yi telaffuz eden, aynı zamanda yüksek bir akademisyen; kredisi ve itibarı, bulunduğu yerde çok yüksek” diye anlattı.

“YABANCI BİRİSİ GELİP DİYOR Kİ…”

FETÖ lideri Fetullah Gülen, adını açıklamadığı Amerikalı’yla ilgili şunları söyledi:

“Şu Amerika’da, bir tane de değil birkaç tane, dün ve evvelki gün, arkadaşlar anlattılar. Yabancı birisi gelip diyor ki, seviyeli birisi, ‘Siz, buraya cebren gelmiş görünüyorsunuz. İmkânlarınız da yoktur, oturacak eviniz de yoktur. Benim falan yerde bir evim var, o evde bedava oturabilirsiniz! Malî bir sıkıntınız olduğu zaman, imkânlarım da var, o mevzuda da size yardımcı olurum!..’ diyor. Mazlumiyet ve mağduriyet, böyle bir mukabeleye vesile oluyor.”

“KRİSTALE İŞLENMİŞ ADINI GÖSTERDİ Mİ GÖSTERMEDİ Mİ?”



“Hâl ve temsilin sergilendiği meşherlerde, sizi ruh dünyanız itibariyle temâşâ eden insanlar, size doğru adımlar atacaklar. Mesela, düşmanlık duygularını atmaları, bir adımdır. Mesela, sizi dost kabul etmeleri, ayrı bir adımdır. Mesela, ‘İslam da bir dinmiş!’ deyip saygı duymaları, bu da bir adımdır. ‘En azından bunu da diğer dinler seviyesinde görmeli!..’ demeleri, bir adımdır. Bazıları da, ‘Yahu, bu, diğerlerine göre biraz daha câmî; makam-ı cem’in sahibi bir insanın beyanına, planına, projesine benziyor!’ diyeceklerdir ki, bu, daha başka bir adımdır. Dedi mi, demedi mi adam?!. Sadece, O’nun (sallallâhu aleyhi ve sellem) adına yazılan kitabı okuduğundan dolayı, gözleri dolu dolu, sizin yanınıza gelip ‘Bunu siz sevdirdiniz bana!’ deyip size kristale işlenmiş (Muhammed) adını gösterdi mi göstermedi mi?!. Sıradan bir insan değil, popülaritesi yüksek, Arapça’yı da bilen, zaten Amerikalı, şöyle-böyle belki Türkçe’yi telaffuz eden, aynı zamanda yüksek bir akademisyen; kredisi ve itibarı, bulunduğu yerde çok yüksek. Bir de böyle bir kabul var; böyle bir adım atma var.”

ÇOCUKLAR GİBİ, ÖNLÜĞÜMÜ KİRLETTİM! BİZ OLSAYDIK BUNLAR OLMAZDI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı isim vermeden hedef alan Gülen, şunları söyledi:

“Devlet başkanlığında, ‘Yahu bana Çankaya’nın yolu göründü veya bir sarayın yolu göründü; fakat falan olsaydı, daha iyi olurdu. O, benden daha elyak!’ Mülahazayı çevirip şöyle de diyebiliriz: ‘Benim intihabıma bedel, falan seçilseydi, o benim yerimde olsaydı, ülkemin çehresi çok farklı olacaktı! Benim ülkem böyle problemler sarmalı içinde bulunmayacaktı. Demek ki ben, meseleyi yüzüme-gözüme bulaştırdım! Bazı şeyleri yemeye-içmeye durdum, önlüğümü kirlettim.. çocuklar gibi, önlüğümü kirlettim.. ve gelecek nesiller tarafından önlüğü kirli bir insan olarak yâd edileceğim! Keşke îsâr ruhuyla hareket edip de ‘Falan olsaydı!’ deseydim, ‘Falan!..’ Kim yani?!. Kulübesini değiştirmeyen bir insan.. yeme-içmesini değiştirmeyen bir insan.”