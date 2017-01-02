FETÖ lideri Gülen: Beni vermeyecekler!

FETÖ lideri Fetullah Gülen, son yayımlanan konuşmasında Türkiye’nin iade talebine ilişkin açıklamalarda bulundu.

FETÖ lideri Gülen: Beni vermeyecekler!
Eklenme: 02 Ocak 2017, 18:27
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FETÖ lideri Fetullah Gülen, son yayımlanan konuşmasında Türkiye’nin iade talebine ilişkin açıklamalarda bulundu. Gülen, ABD’nin kendisini iade etmeyeceği iddiasını öne sürerek uğraşmayın açıklamasında bulundu.

FETÖ lideri Gülen’in konuşmasında kendilerine adını vermediği bir “Amerikalının” maddi yardım teklifinde bulunduğunu açıkladı. Gülen bu ‘Amerikalı’yı “Sıradan bir insan değil, popülaritesi yüksek, Arapça’yı da bilen, zaten Amerikalı, şöyle-böyle belki Türkçe’yi telaffuz eden, aynı zamanda yüksek bir akademisyen; kredisi ve itibarı, bulunduğu yerde çok yüksek” diye anlattı.

“YABANCI BİRİSİ GELİP DİYOR Kİ…”

FETÖ lideri Fetullah Gülen, adını açıklamadığı Amerikalı’yla ilgili şunları söyledi:

“Şu Amerika’da, bir tane de değil birkaç tane, dün ve evvelki gün, arkadaşlar anlattılar. Yabancı birisi gelip diyor ki, seviyeli birisi, ‘Siz, buraya cebren gelmiş görünüyorsunuz. İmkânlarınız da yoktur, oturacak eviniz de yoktur. Benim falan yerde bir evim var, o evde bedava oturabilirsiniz! Malî bir sıkıntınız olduğu zaman, imkânlarım da var, o mevzuda da size yardımcı olurum!..’ diyor. Mazlumiyet ve mağduriyet, böyle bir mukabeleye vesile oluyor.”

“KRİSTALE İŞLENMİŞ ADINI GÖSTERDİ Mİ GÖSTERMEDİ Mİ?”


“Hâl ve temsilin sergilendiği meşherlerde, sizi ruh dünyanız itibariyle temâşâ eden insanlar, size doğru adımlar atacaklar. Mesela, düşmanlık duygularını atmaları, bir adımdır. Mesela, sizi dost kabul etmeleri, ayrı bir adımdır. Mesela, ‘İslam da bir dinmiş!’ deyip saygı duymaları, bu da bir adımdır. ‘En azından bunu da diğer dinler seviyesinde görmeli!..’ demeleri, bir adımdır. Bazıları da, ‘Yahu, bu, diğerlerine göre biraz daha câmî; makam-ı cem’in sahibi bir insanın beyanına, planına, projesine benziyor!’ diyeceklerdir ki, bu, daha başka bir adımdır. Dedi mi, demedi mi adam?!. Sadece, O’nun (sallallâhu aleyhi ve sellem) adına yazılan kitabı okuduğundan dolayı, gözleri dolu dolu, sizin yanınıza gelip ‘Bunu siz sevdirdiniz bana!’ deyip size kristale işlenmiş (Muhammed) adını gösterdi mi göstermedi mi?!. Sıradan bir insan değil, popülaritesi yüksek, Arapça’yı da bilen, zaten Amerikalı, şöyle-böyle belki Türkçe’yi telaffuz eden, aynı zamanda yüksek bir akademisyen; kredisi ve itibarı, bulunduğu yerde çok yüksek. Bir de böyle bir kabul var; böyle bir adım atma var.”

ÇOCUKLAR GİBİ, ÖNLÜĞÜMÜ KİRLETTİM! BİZ OLSAYDIK BUNLAR OLMAZDI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı isim vermeden hedef alan Gülen, şunları söyledi:

“Devlet başkanlığında, ‘Yahu bana Çankaya’nın yolu göründü veya bir sarayın yolu göründü; fakat falan olsaydı, daha iyi olurdu. O, benden daha elyak!’ Mülahazayı çevirip şöyle de diyebiliriz: ‘Benim intihabıma bedel, falan seçilseydi, o benim yerimde olsaydı, ülkemin çehresi çok farklı olacaktı! Benim ülkem böyle problemler sarmalı içinde bulunmayacaktı. Demek ki ben, meseleyi yüzüme-gözüme bulaştırdım! Bazı şeyleri yemeye-içmeye durdum, önlüğümü kirlettim.. çocuklar gibi, önlüğümü kirlettim.. ve gelecek nesiller tarafından önlüğü kirli bir insan olarak yâd edileceğim! Keşke îsâr ruhuyla hareket edip de ‘Falan olsaydı!’ deseydim, ‘Falan!..’ Kim yani?!. Kulübesini değiştirmeyen bir insan.. yeme-içmesini değiştirmeyen bir insan.”

 
EtiketlerFethullah Gülen
HABER YORUMLARI
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Hasan

Bukadar hakaretleri şayet kendiside görebiliyorsa duyabiliyosa acaba eyvah ben dünyamı yıktım.ahir ömrümde birkısım insanların nefretini celbettim.diye düşünmiyorsa indi ilahide halim ne olur demiyorsa heyhat yazık yazık rabbim inanan insanları bu hallere düşürme demek lazım .40 yıl bir değirmene su taşı sonra şahsi emellerin uğruna bendi darmadağin et akıllı insan işi değil bu insanın yanlışını yüzüne söyleyemeyen meşveret gurubu sizlerde sorumlusunuz.rabbim hiç bilen ile bilmeyen bir olurmu ayetini aranızda tefekkür etmedinizmi.sadece hizmet aman hizmet sonu kime hizmet Bağdat harap olduktan sonra neye yaradı.vallahi bu yapıyı bilenler seyirci kalıp seyredenler sizlerde sorumlusunuz allah bildiklerinizi elbette günü gelince sizdende soracak İşde fetullah gülen islam adına yaptığı tahribatları gelecekteki müslümanlar nasıl okuyacak ne diyecek nasıl bir yargı içinde yargılıyacak. Bu adam vatan haini oldu. Din adına kendi tuli emellerini uyguladı. Dinler arasi diyolog diyip dini hafife aldı tağutlar önünde eğildi.karun gibi hazinelere sahip oldu.dinimizi bizim saygımıza dayanarak istediği şekilde yorumladı.bizde bu günlere koyun gaval dinler gibi dinledik geldik.evet doğrusu bu ama ayılamıyoruz hala daha bu akılsızdan medet uman insanlar sizler ondanda tehlikeli yolda devam etmedesiniz yarabbi bizleri sen uyandır.diyorum

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muhammetkaraca

Demogoji bir milletin ve bir butun ummetin ve insanliginilleti zilleti ,alcaklikalcakligin alcakligi diye buna denir demogojiaptali seni kim zannerse zannetsin onenli olan bu millet ve bu ummetin seni cok iyi bilmishainlik ve serefsizliklerini lutfu ilahisi ilebilmis olmasi onemli, suna inaniyorum ki seni vermeseler bile it olumune seni yok edip mezar bile senin gibilere nasip olmayacak lesin bir pislik olarakkaybolup gidecek asil mahseri alemde isin dahadarezil rusvay olacaksin rabbim seni firavunlar zumresi ile hesap sorarsa sasma rabbim seni ve senin gibileridunyada ve ahirette kahri perisan eylesin i

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Ali Doğruer

Maalesef Hain cerbeze yaparak mensuplarını etkilemeyi amaçlıyor. Allah a şükür ki takke düşmüş kel görünmüştür. Millet gizli yapılanmış, ajanvari örgütlenmiş bu hain yapıyı teşhis etmiştir. Geçmişte "hizmet hareketi"diyerek ya da bu hainler vesilesiyle makam ya da maddi menfaat elde ederek bu fitnenin içinde yer almış ve halen yakasını veya gönlünü bu sapıktan kurtaramamış olan vicdansız bedbahtlar! Uyanın! Yoksa 15 Temmuz dan çok daha vahim bir akibet sizi bekliyor. "Köpektir zevk alan sayyad-ı biinsafa hizmetten"

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Mehmet geçit

Subhanallah ne inat adammış bu adam.Allah kimsenin ahir ömrünü kötü eylemesin.

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Muharrem berkaltay

Dunyada bir sen kalacan bir de ben dönüpte adam diye yüzüne bakarsam namert olayim fetö

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Hatice

Ben bu adamin hic bir konusmasini hoca diyorlar ya islam dini adina bir seye benzetemiyorum daha bu konusmayi eksik vermisler bugun bir tv kanalinda tayyib beyin kendisine biat etmedigini soyluyordu kendini nasil biri saniyor biat etmek ne demek konusmayi duyunca bu kadar kibir olamaz diye dusundum demekki konusmada bahsettigi kiside kendi yetistirdigi mankurtlardandir allahim bu igrenc adam yuzunden yuvalar yikildi hapislere dustu isinden oldu herseyden once can verdi oldu su anda terore destek veriyor cunku allah ahireti kaprakanlik olsun zifirlere yapisip kalasin

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ali baba

Uzman bir arkadaşım vardı o dediki bi gün bana feto kesin homoseksüel hiç bugüne kadar yanılmadı.

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mustafa Göğüş

Bir macera uğruna insanlar nezdindeki tüm saygınlığını yitirdin. Tek kelimeyle iflas ettin. Hala insan icine cikabilmene hayret ediyorum. Kan, irin ve gozyasindan beslenmeye dahane kadar devam edeceksin. Senin yerindeki her onurlu kisi ölümü arzulardi

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Bilal temeş

Dilinizi boşuna yormayın çünkü ALLAH CC BUNLARA (feto)LANET ETTİ VE KALPLERİ MÜHÜRLENDİ. Ancak "O "dilerse hidayet olacak. Onlarda kendilerini imtahan oluyorlar sanacaklar, inlisin çocukları...

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sükrü yarali

pis bunak hala hükümetler degistirecek gücü oldugunu zannediyo oysa ipini tutanin bile gücünün yetemiyecegini anladigi halde bu bunak hala anlayamamis onursuzserefsiz hain fetö

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Vahit Qsmanoğlu

Olan alçak. edepsız namussuz yaratik ALLAH senı kahretsın.Münafık kuduz köpek

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T.polat

Havlamış kardinalin fitnosu...

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Suat

Merak etme Rus ajanlar yakında senin hakkından gelecekler.Zillete düşmek nedir diye merak edenler bu adama baksın.

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R Kas

Seni cehenneme gönderecegiz,IT!

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Ali

"Kulübesini değiştirmeyen" insan. Kimden bahsediyorsun net konuş?

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Tarık kara

Fetö altını doldurdu kokusu Türkiyeden duyuldu leş kokuyorsun hala neyin peşindesin ki?

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osmanlı

koca dünyada bir tane kendi dilini konuşabilen, dünyada kimselerin öğrenmeyi başaramadığı arapçayıda öğrenip bide konuşabilen, zorlayınca türkçe telaffuzda yapabilen bir iki ayaklı amerikalı haşhaşi dostun,duyar duymaz yerin dibine geçmen gerekirken övünerek anlattığın "islamda bir dinmiş." ve "En azından bunu da diğer dinler seviyesinde görmeli!." desin diyemi yaptın bu kadar pisliği. amerikanın fino köpeği.Rabbim seni cehennemine bile koymasın aşağılık maymun! efendilerinin parçaladığı köpeğe dönesin.

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meltem

evet seni vermeyecekler ama birileri tarafından öldürüleceksin Allah senin sonun gibi bir sonu kimseye nasip etmesin dini kullanan kafir

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islam

Bu adam aşağilık olma konusunda doktra yapmış sanki

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Beto

EY Gülen..SEN baya carpilmissin lan..konusmalarin bir piskobatin ruh halini gösteriyor..SEN bir pisliksin ey ruhu bunalmis namus onur ve seref yoksulu KÖPEK!!!

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Doğrucudavut

ŞEREFSİZZZZZZZZZZZ. DAHA LAYIK OLAN KİM SEN MİSİN KÖPEK ERMENİ YAHUDİ KIRMASI KÖPRÜALTI ÇOCUĞUSENİ KLOZETTE Mİ BULDULAR

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Güzide Eren

Senin belanı Allah verecek bekle de gör asrın Firavunu , Yahudilerin Hahamısın.Yüzünde nur yok gözlerin kin fışkırıyor.Kafir seni niye saklıyor onların adamısın da ondan. Senin peşinden gidenlerde Rabbim tez zamanda uyanmak nasip etsin

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fi

Bu Kardinal denen feto idam edilmeli. Allah in adaletinden ABD koruyabilecek mi? Siyonist köpek.

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Sezgin

Bunların hepsinin ruh dünyasında öteden beri ümmete karşı kin kafire karşı sevgi ve sempati var. Bu alçakların kafire olan sevgileri köpeğin efendisine duyduğu sevginin türünden hastalıklı bir sevgi ve hayranlık..

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Mustafa

20 - 30 milyar dolara hükmediyor hala fakirlik edebiyatı yapıyor. Gözünü toprak doyursun...

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ahmet

biliyorduk zaten,

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hercai

Orasi salmazsa salmaz, ama o vucudun kara topragi gorecek, herkes gibi sende dalacaksin o cukura! Kurtulusun yok, Münker ve Nekir seni ozlemle bekliyorlar!

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Murat Gürsever

Sana edecek kufur bile bulamiyorum ne bicim bir insanmissinizki kendi ulkenize ihanet edebiliyorsunuz yaziklar olsun hic kimse bisey yapamasabile oteki dunyada Allah (cc) soracak hesabini

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Bilal inan

Şu feto itine lider demeyi bırakın artık.

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Mustafa öngel

Bu manyağın yüzünden bır sürü insan mağdur oldu hiçmi vicdanı sizlamiyor benim yüzümden oldu deyip gelmiyor demekki maşasin fetbull

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