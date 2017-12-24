FETÖ, kumpas dâvâsında jüriyi etkileyebilir

ABD’deki kumpas davasında Türkiye’yi dolaylı yönden mahkûm ettirmek isteyen Fetullahçı Terör Örgütü, Paralel Devlet Yapılanması FETÖ/PDY’nin, mahkemedeki 12 jüriyi etkileyebileceği ileri sürüldü.

FETÖ’cü firari sanıkların dakika dakika davayı izleyerek bir taraftan algı operasyonu yürüttükleri, diğer taraftan da 12 jüri üyesinin peşine düştükleri iddia ediliyor. FETÖ’nün ABD’deki lobisinin harekete geçerek jürilere ulaşma konusunda çaba harcadıkları belirtilirken, karar aşamasına gelen davanın uzatılması ve gündemde tutulması, Türkiye karşıtı propagandaların devam etmesi için zemin oluşturulma çabası içerisinde olduklarını gösteriliyor.



ABD’deki kumpas davasında alınacak kararı değerlendiren uluslararası hukukçular, ABD’de verilecek kararın Türkiye’yi direk olarak bağlamayacağı görüşünde birleşiyorlar. Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’ya verilecek ceza üzerinden zorunlu bir yaptırımın olmadığını belirten hukukçular, “Türkiye’nin adı geçen bankaya ABD hazine bakanlığı tarafından kesilecek cezayı ödemek zorunluluğu yok. Ancak bunun yaptırımları olabilir” görüşünü savunuyorlar.



FETÖ’CÜLERİN JÜRİ BASKISI



Salı günü duruşmanın oturumunu izleyenler arasında Türkiye’de hakkında soruşturma açılan eski New York Güney Bölgesi Başsavcısı Preet Bharara da vardı. ABD başkanı Donald Trump tarafından görevden alınan Bharara duruşmanın ardından savcı yardımcılarıyla ve Yargıç Berman ile görüştüğü iddia edilmişti. FETÖ’nün firari sanıkları kalemşörler, Adem Yavuz Arslan, Emre Uslu, Can Dündar gibi birçok isim davayı izleyenler arasında yer alırken, bir taraftan da sosyal medya hesaplarından davayı konu ederek Türkiye karşıtı algı operasyonlarına devam ediyor. Bu isimlerin ayrıca davanın jürisi üzerinden de etki yapmak için görüşme çabaları olduğu, FETÖ’nün ABD’deki lobisinin de jüri üyelerine ulaşmak için çaba sarf ettikleri iddia edildi. Davaya bakan 12 kişilik jürinin Noel öncesi karar verememesinin FETÖ lobisi tarafından baskı oluşturulduğu iddiaları gündeme gelirken, Türkiye’ye karşı yürütülen karalama kampanyalarının bu kumpas davası üzerinden uzun süre daha devam etmesi için, davayı uzatmanın, gündemde tutmanın yollarının arandığı belirtiliyor.

GÖKSEL ÇAĞLAV / ANKARA