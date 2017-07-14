"FETÖ, kollarını 150 ülkeye uzatan bir ahtapottur"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin birinci yılı dolayısıyla Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Anadolu Ajansı (AA) fotoğraflarından oluşan serginin açılışı yapıldı.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliğinin himayesinde, ülkedeki Türk kurumlarının destekleriyle tarihi kütüphane binasında açılan sergiye Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Bakir İzetbegovic, Bosna Hersek İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Husein Kavazovic, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, Bosnalı siyasiler, yerel yöneticiler, Türk kurumlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Saraybosna Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Hasan Atlı'nın Kur'an-ı Kerim tilaveti ve iki ülke milli marşlarının okunmasıyla başlayan programda konuşan Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Bakir İzetbegovic, sergideki fotoğrafların, Türk halkının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına kulak vererek silahsız bir şekilde tankların karşısında durup darbeyi engellediği, demokrasi ve vatandaşlık haklarını koruduğu 15 Temmuz gecesinin dramatik bir hatırlatması olduğunu ifade etti.

"FETÖ, hain bir terör örgütüdür"

Özgürlüğe giden yolun, her daim kanlı ve zor olduğunu dile getiren İzetbegovic, şu değerlendirmede bulundu:

"O gece, yarım yüzyılı aşkın bir süre devam eden ve halka kendi seçtiği hükümetin ötesinde, askeri idareyi dayatan psikolojik bariyer sonsuza kadar yok edilmiştir. Onurlu Türk ordusu, o gece son kez FETÖ tarafından kötü emellere alet edilmiş, iktidar savaşına karıştırılmış ve kendi halkına ateş etmeye zorlanmıştır. FETÖ, hain bir terör örgütüdür. Kollarını Türkiye'nin dışında, Balkan ülkelerinin de aralarında bulunduğu 150 ülkeye uzatan bir ahtapottur."

İzetbegovic, gençlerin geleceğini, dinler arası diyaloğu bahane ederek, hayır işleri ve kültürel etkinlikleri kullanarak hedeflerini anlatan örgütün tek ve bencil bir hedefi bulunduğunu aktararak, "O da ülke ekonomisini, basını ve insanların beyinlerini kontrol ederek iktidarı ele geçirmektir. Kardeş ülke Türkiye'nin acı tecrübesinin ardından, hiçbirimizin bu ikiyüzlü örgüt karşısında saf davranma ve oluşturdukları tehdidi ciddiye almama lüksü yoktur." dedi.

"Her şerde bir hayır vardır. Zorlukla birlikte bir kolaylık da vardır" ifadesini kullanan İzetbegovic, 15 Temmuz şerrindeki hayrın da herkesin gerçek yüzünü görme fırsatı olduğunu söyledi.

"Türk milletinin güçlü iradesinin bu girişimi başarısız kıldı"

Büyükelçi Koç da konuşmasında, FETÖ'nün 15 Temmuz gecesi demokrasiyi hedef alan bir darbe girişiminde bulunduğuna dikkati çekerek, Türk milletinin güçlü iradesinin bu girişimi başarısız kıldığını söyledi.

Bosna Hersek halkının da o gece uyumayarak Türkiye için dua ettiğini anımsatan Koç, o akşam ilk destek mesajının da Bakir İzetbegovic'ten geldiğini, bunun asla unutulmayacağını vurguladı.

21 Temmuz'a kadar açık kalacak sergide AA'nın hazırladığı "FETÖ'nün Dakika Dakika Darbe Girişimi" kitapçığı da dağıtıldı.

Mostar'da panel düzenlendi

Bosna Hersek'in önemli şehirlerinden Mostar'da da darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla panel düzenlendi.

Türkiye'nin Mostar Başkonsolosluğunun organizasyonunda düzenlenen etkinlikte, AA muhabirlerinin darbe sırasında ve sonrasında çektiği fotoğraflardan oluşan sergi de açıldı.

Mostar Yunus Emre Enstitüsündeki panelde konuşan Mostar Başkonsolosu Ayşe Selcan Şanlı, 15 Temmuz'daki darbe girişiminin, Türkiye tarihindeki en kanlı terör eylemlerinden biri olduğunu belirterek, o gece 250 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 binden fazlasının da yaralandığını hatırlattı.

Boşnak akademisyen Dr. Sedad Beslija da darbe girişimi ve Türkiye'nin yakın tarihi ile terörle mücadelesi hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Mostar Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Yunus Dilber de 15 Temmuz'da yaşananların Bosna Hersek için de önemli olduğunu dile getirdi.