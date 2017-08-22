FETÖ'nün 34 kasasından 17,4 milyon dolar çıktı

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın ele geçirdiği listenin ardından, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ''emniyet imamları''nın da aralarında bulunduğu 30 bin kişilik liste deşifre oldu.

Yakalanan ve itirafçı olan''mahrem imamlar''ın ifadeleri doğrultusunda, örgütün gizli kasaları ortaya çıkartıldı.

Yapılan operasyonlarda örgütün evlerine gizlenmiş 34 kasa bulundu. Bu kasaların içinde yaklaşık 17,4 milyon dolar nakit para ele geçirildi.

Paraların, ''himmet'' adı altında emniyet ve yardım kuruluşlarından 15 Temmuz darbe girişiminin hemen öncesinde toplandığı tespit edildi.