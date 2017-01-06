FETÖ kapsamında aranan 2 kişi Samsun'da yakalandı!

İstanbul polisinin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aradığı 2 kişi Samsun'da yakalandı.

FETÖ kapsamında aranan 2 kişi Samsun'da yakalandı!
Eklenme: 06 Ocak 2017, 18:00
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 41 ilde operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü emekli polis memuru M.K.İ. adlı kadını Bafra ilçesinde, esnaf olduğu öğrenilen M.D.'yi de Vezirköprü ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan 2 şahıs Samsun Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. M.K.İ. ve M.D. bugün saat 16.40 uçağı ile Samsun'dan İstanbul'a gönderildi.

 
Etiketlerİstanbul Emniyet MüdürlüğüSAMSUNBAFRAVEZİRKÖPRÜSamsun Emniyet Müdürlüğü
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