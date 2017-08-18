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FETÖ imamının karısından müştekilere tehdit

FETÖ'nün "Yargıtay imamı" olduğu öne sürülen Mehmet Rasim Kuseyri'nin de yargılandığı davanın görüldüğü mahkeme salonunun dışında, Kuseyri'nin eşi Bedia ve kardeşi Cem Kuseyri, müştekileri tehdit etti.

18 Ağustos 2017 Cuma 18:52
FETÖ imamının karısından müştekilere tehdit

FETÖ elebaşı Gülen'in avukatları ile örgütün "Yargıtay imamı" olduğu öne sürülen Mehmet Rasim Kuseyri'nin de aralarında bulunduğu 52 avukat hakkında görülen davada, sanık yakınları ile müştekiler arasında gerginlik yaşandı.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Kampüsü'ndeki mahkeme salonunda görülen duruşmanın öğleden sonraki bölümünde mahkeme heyeti müştekileri dinledi.

Mahkeme huzuruna çıkan müşteki Gıyasi Öztürk ile Mehmet Akgeyik, suçtan zarar gördükleri gerekçesiyle davaya katılmak istediklerini ve sanıklardan şikayetçi olduklarını söyledi.

Beyanları alınan müştekiler duruşma salonundan çıktıkları sırada sanık Kuseyri'nin eşi Bedia ile kardeşi Cem Kuseyri de onları takip etti.

Bedia Kuseyri, mahkeme salonunun kurulduğu kampüsten ayrılmak üzere otoparka yönelen Öztürk ile Akgeyik'i durdurarak onlarla tartışmaya başladı.

Bu sırada müşteki Öztürk, tehdit edildiğini belirterek, polislerden yardım istedi.

Diğer müşteki Akgeyik de Kuseyri'nin kardeşi Cem Kuseyri'ye dönerek, "Daha ne yapacaksınız, senin ağabeyin yedi bitirdi bizi, kimi tehdit ediyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.

"BU ÇEKTİKLERİN DAHA BAŞLANGIÇ"

Olaydan sonra açıklama yapan Öztürk, Kuseyri'nin eşinin yanına gelerek "Bu yaşanılanların daha büyüğünü yaşayacaksınız, o da daha başlamadı" dediğini aktararak, bu şekilde tehdit edilmesi karşısında şaşkınlık yaşadığını dile getirdi.

Müştekiler, avukatları aracılığıyla Kuseyri'nin eşi ile kardeşi hakkında kendilerini tehdit ettikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti.

Olaydan kısa süre sonra polis ekipleri Bedia ve Cem Kuseyri'yi, ifadelerini almak üzere Sincan Fatih Polis Merkezine götürdü.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 18:52
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  • ÜsameÜsame52 dk önce
    Fetocuklara bak hele insanları tehdit ederek tanrılarına hizmet ediyorlar
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