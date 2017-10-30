FETÖ imamı itiraf etti: Yüzde 90'ı FETÖ'cü

Fetullah.çı Terör Örgütü’nün emniyet teşkilatındaki mahrem imamlarından Özkan Durmaz, itirafçı olup önemli bilgiler verdi. Örgütün emniyet yapılanmasını büyük ölçüde açığa çıkaran ifadesinde Durmaz, 17 Aralık darbe girişiminin yapıldığı 2013'te Polis Akademisi'nden mezun olanların yüzde 90'ının FETÖ üyesi olduğunu söyledi. Durmaz, İstanbul'da 2013 mezunlarının çok kalabalık olmasından dolayı ikiye ayrıldığını, yarısının başında Akif kod adlı kişinin, diğer yarısının başında ise kendisinin yer aldığını itiraf etti. Durmaz, Kocaeli'de emniyete verdiği ifadede şöyle dedi:

"2013 yılı haziran sonunda Hayri Bakır ve Ali kod adlı örgüt imamlarıyla Polis Akademisi'nden mezun olup da İstanbul'a gelecek olan komiser yardımcılarıyla tanışmak için Ankara'ya gittik. O gün Ankara'da, Türkiye'den gelen tüm yapı mensuplarının Polis Akademisi'nden mezun olan 480 civarında komiser yardımcısını bölgelerine göre teslim almaya geldiklerini anladım."

AVUKAT ÜCRETLERİ FETÖ'DEN

Polis Akademisi'nde okuyan öğrenciler, emniyette örgütün "Üniversite" diye adlandırdığı kola girerler. İstanbul'da emniyet biriminin "Üniversite" kısmının tamamından sorumlu imam olan Hayri Bakır 2015'te İstanbul'dan ayrıldığımda halen görevdeydi. 17 Aralık sürecinden sonra ihraç edilen tüm polislere maaşlarının aynen ödendiği, emekli olamadan ihraç edilenlere emeklilik tazminatlarının aynen ödendiği sürekli söylenirdi. Bu yardımlarla itirafçı olunmasının önüne geçilmeye çalışılırdı. Yine 2010 KPSS soruşturmasında açığa alınan, cezaevine giren örgüt mensubu sivillere de maaşlarının, hatta avukat masraflarının ailelere ödendiğini biliyorum.

Sabah