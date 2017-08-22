FETÖ imamı Albayrak'tan Bylock'ta hırsızlık taktikleri

FETÖ’nün avukat yapılanmasının imamlarından Nurullah Albayrak’ın ByLock’tan örgüt üyelerine vakıf, dernek ve okullara ait paraların nasıl yurtdışına kaçırılacağına ilişkin taktikler verdiği ortaya çıktı.

Örgütün soruşturmalarda gözaltına alınan üyeleri için ücretsiz avukat desteği veren yapılanmaya yönelik soruşturma dosyasına giren ByLock mesajları, ihanet şebekesinin ‘şeytanın aklına gelmez’ dedirten taktiklere başvurduğunu ortaya koydu. Avukat yapılanmasını koordine eden FETÖ imamlarından ve örgüt lideri Fetullah Gülen’in avukatı Nuruhllah Albayrak’ın örgütün ‘sanal ini’ ByLock’taki taktikleri milyonlarca liranın nasıl yurtdışına kaçırıldığını belgeledi. Albayrak 15 Ocak 2016 tarihli mesajında örgüte bağlı dernek, vakıf ve okullarda alınacak hukuksuz önlemleri sıraladı. Vakıfların yönetiminde ya da çalışanları arasında burs ve bağış yapanların çıkarılmasını isteyen Albayrak, “Karar defterinde bağışçıların ismi varsa karar defterinin su bastı taşınınırken kayboldu vb ifadelerle yok edip yeni karar defteri almak gerekir. Vakıf yönetiminde sıkıntılı isimler istifa etsin yerine çoğunluk kararıyla yeni isimler alalım” şeklinde taktikler verdi.

Örgüt üyelerine ‘Vakfın hesabında kesinlikle nakit para tutmayın’ talimatı veren FETÖ imamı taktiklerini şöyle sürdürdü: “Olası bir kayyum meselesinde kayyıma elimizle para teslim etmeyelim. Vakıflar mallarını satılabilenleri satsın nakten çevirsin yurt dışındaki kurumlara vakıflara kişilere bağışta bulunsun vakıf senedinde faaliyetlere uygun her yere bağış yapabilir diyor en kötü ihtimalle birisi parayı alsın kaybolsun görevi kötüye kullanmadan yargılanır o da nezaman... onu da para cezasına çevirirler birde şahıstan zararın tazminini isterler.”

‘5 BİN DOLAR BURS GÖNDERİN’

Albayrak, mesajlarında vakıf ve derneklerin nakit paralarının öğrencilere 5’er bin dolar burs ve yardım adı altında yurtdışına kaçırılabileceğeni, Afrika’daki örgüt üyelerine gönderilerek eritilebileceğini anlatırken, “Türkiye’de adliyeleri her yıl Ocak ayında su basar tutanak tutulur evraklar imha edilir vakıftaki evraklarla alakalı” dedi. ByLock mesajlarında kapatılan dershanelerle ilgili mühürleme işlemlerinin nasıl iptal edileceği de detaylarıyla anlatıldı. MİT’in örgütün kullandığı haberleşme programlarına yönelik başlattığı çalışmaya karşı üyeleri uyaran ve taktikler veren FETÖ’nün avukat imamı Hasan Hüseyin Tanrıverdi’nin ByLock mesajları da dikkat çekti. Tarıverdi ‘kripto’ların deşifre olmaması 20 Ocak 2016’da “Sızıntı Dergisi Üye Girişi yapılmayacaktır Bayilerden alınmayacak bunu duyuralım” mesajını paylaştı. 27 Ocak 2019 saat 12.15’te ise ‘ekrem (ergn75) adlı kullanıcının yazdıklarını Tanrıverdi şöyle paylaştı:

‘ABİLER CMK 48’E DİKKAT’

“Son günlerde polis tarafından bilgi alacağız diye insanlar ifadeye çağırılıyor. Şüpheli olarak değil bilgi sahibi (bu tanık demektir) olarak ifade alacağız diyorlar böylece avukat girmesini engelliyorlar. Abiler CMK da bunun önüne geçen bir madde var. CMK 48. Madde. “kişi kendisi hakkında ceza kovuşturmasına uğratılabilecek olan sorulara cevap vermekten çekinebilir”. Bu sebeple ifade alınırken kişi ben Ceza Muhakemeleri Kanunu 48. Maddesine göre tanık yada bilgi sahibi olarak ifade vermek istemiyorum demelidir. Zaten şüpheli olacağı için hiç olmazsa avukatı ile ifade verir.”

KASTAMONU'YA ACİL TAKVİYE LAZIM

Avukat imamı Albayrak’ın başka bir mesajında ise yapılanmanın kritik isimlerinden Mehmet Kasap’la ilgili karşıdaki kullanıcıya soru sorduğu tespit edildi. Mesajın içeriği şöyle: “Abi mehmet kasap abi ye para verecekmiyiz 5 bin tl istiyor dosys başına kanada ya para gönderme ile ilgili.” FETÖ imamımın grubundaki diğer mesajlaşlar ise şöyle: “Abi kpss operasyonu ile ilgili ck yı koordine eden olarak yazmışlar malum. Acaba m. Deveci abi bir açıklama veya tekzip yapsa mı?” “siz ne kadar şanslisiniz abi. Ahir zamanin vazifelisinin avukatısınız, bu MÜTHİŞ bir şey abi.” “Kastamonu ya acil takviye lazım, abi imam okulu müdürü esnaflar herkese baskin olmuş”

‘İSMET BEY DÖNÜP ÇIKSA OLUR MU?’

2014’te görevden alınan TCDD Genel Müdür Yardımcısı İsmet D. ile ilgili bir paylaşım da dikkatlerden kaçmadı. Tanrıverdi’nin gönderdiği mesajda “abi tcdd gn md yard ismet bey yurtdışına çıkmıştı izni bu ayın 17 sinde doluyor girip tekrar çıksa olur mu diye sorarlar, abimizin iki vekili var adnan bey abd de bense güney koredeyim abimizde Avrupa’da” ifadeleri kullanıldı.