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FETÖ ile mücadele sürüyor… İşte bugünkü program

FETÖ ile mücadele sürüyor. Bu kapsamda yargılamalar da tüm hızıyla devam ediyor. İşte bugünün dava programı:

03 Kasım 2017 Cuma 01:11
FETÖ ile mücadele sürüyor… İşte bugünkü program

 

 

Haber Tarihi: 03 Kasım 2017 Cuma 01:11
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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