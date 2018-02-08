FETÖ ile korkutup dolandırdılar!

Örgüt lideri A.D. isimli şahsın kendisini Cumhuriyet Savcısı olarak tanıtarak; mağdurları “Nüfus cüzdan fotokopin FETÖ tarafından ele geçirildi. Bankadaki bütün paranı çekecekler” diyerek korkuttuğu, telefon görüşmelerinde bana “Damat” de ben de sana “Baba” diyeyim diyerek olaya gizlilik süsü kattığı, güven sağladıktan sonra “Ben sana yardım edeceğim. Kimseye bilgi vermemen ve paranı bize teslim etmen halinde paran muhafaza altına alınacak ve aklanacaksın” diyerek mağdurlardan yüklü miktarda para alıp dolandırdığı belirlendi. Yakalanan örgüt üyesi tutuklanarak cezaevine gönderilirdi. Örgüt üyelerinin yakalanmasıyla dolandırıcılık olayı aydınlatılırken, dolandırıcılık olayı da engellendi.

İstanbul Silivri’de M.A. isimli bir şahıs; kendisini arayıp nüfus bilgilerinin FETÖ Terör Örgütü tarafından çalındığını belirten ve kendisini Cumhuriyet Savcısı olarak tanıtan A.D. isimli bir şahsa paranın devlet himayesinde olması vaadiyle önce 150.000 TL ardından 70.000 TL para verdi. A.D.’nin kendisini tekrar arayıp para istemesi üzerine şüphelenen M.A. Jandarma’ya başvurdu. Konuyu titizlikle takip eden Jandarma ekipleri; buluşma yerine gelen ve “Eldenci” olarak tabir edilen F.A. isimli bir şüpheliyi suçüstü yaparak yakaladı.

Örgüt lideri Şanlıurfa’dan çıktı

F.A.’nın yakalanmasından sonra soruşturmayı derinleştiren Jandarma ekipleri, yaptıkları takip neticesinde örgüt liderinin Şanlıurfa İli Harran İlçesinde ikamet eden A.D. olduğu, A.D.’nin rastgele aramalar yaparak dolandıracağı kişileri tespit ettiği, mağdurların güvenini kazanmak için kendisini Cumhuriyet Savcısı olarak tanıttığı, olaya gizlilik süsü vererek mağdurun konuyu başkalarına anlatmasını engellediği, mağdurları ikna ettikten sonra “Eldenci” olarak tabir edilen diğer örgüt üyelerinden birini sivil polis olarak tanıtıp parayı alması için gönderdiği belirlendi.

Örgüt lideri A.D.Şanlıurfa’da; örgütün İstanbul’daki işlerini takip eden M.B., M.A., S.K., H.G., B.B. ve F.A. İstanbul’da yapılan eş zamanlı operasyonlarla yakalandı. Şüphelilerin ev, otomobil ve üst aramalarında; 7 adet cep telefonu ve çok sayıda SİM kart, 1 adet sahte sürücü belgesi, mağdurlardan aldıkları 33 parça muhtelif altın ziynet eşyası, 1 adet ruhsatsız tabanca ile 2 adet bankamatik kartı ele geçirildi.

Dolandırıcı da Dolandırılmış

Yakalanan örgüt üyelerinin ifadelerinden Örgüt lideri A.D.’nin de kendi adamları tarafından dolandırıldığı, A.D.’nin mağdur M.A.’dan aldığı ilk 150.000 TL.’nin İstanbul’da bulunan “Eldenci” tarafından kendisine ulaştırılmadığı, bunun üzerine Şunlıurfa’dan bir “Eldenci” gönderdiği bu nedenle mağdurdan birkaç kez para istediği ortaya çıktı.

Farklı teknikler kullanmışlar

Örgüt üyelerinin FETÖ ismini kullanarak her mağdur için farklı teknikler kullandığı; kimine “bankadaki paranızı çekecekler”, kimine “ev tapunuzu ele geçirdiler”, kimine de “kuyumcu soygunu oldu, paraların sizin evinizde olduğu ihbarı var evinizi arayacağız” diyerek dolandırdığı tespit edildi.

Şüpheli 7 kişi çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Örgüt üyelerinin yakalanması sonucu 4 dolandırıcılık olayı aydınlatılırken, 2 dolandırıcılık olayı da engellendi. Kaynak-Milliyet