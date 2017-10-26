FETÖ ile irtibatlı üç ilde 4 okul kapatıldı

Milli Eğitim Bakanlığınca, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Ankara'da 2, Hatay ve İzmir'de birer olmak üzere 4 okul hakkında kapatma kararı verildi.

A.A'nın haberine göre: Buna göre, Özel Ankara Bahar İlkokulu, Özel Ankara Bahar Ortaokulu, Hatay Özel Morbir Anaokulu ve İzmir Özel Bornova Umut Temel Lisesi, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kapatıldı.

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında kapatılan Özel Umut Temel Lisesindeki öğrenciler başka okullara yerleştirilecek.

ÖĞRENCİLER BAŞKA OKULA YERLEŞTİRİLECEK

İzmir İl Milli eğitim Müdürü Ömer Yahşi, FETÖ soruşturması kapsamında kapatılan lisedeki öğrencilerin başka bir okula yerleştirilmesini sağlamak için Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde nakil komisyonu kurulduğunu söyledi. Kapatılan okuldaki öğrencilerin bu komisyona başvurması gerektiğini ifade eden Yahşi, "Öğrenciler, temel eğitimden ortaöğretime geçerken girdikleri sınavda aldıkları puana göre devlet okullarına yerleştirecek. Hiçbir öğrenci mağdur olmayacak." dedi Bornova ilçesindeki Özel Umut Temel Lisesi dün, FETÖ/PDY soruşturması kapsamı ve ilgi yasa uyarınca Milli Eğitim Bakanlığı onayı ile kapatılmıştı