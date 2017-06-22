‘FETÖ ile buluşmadım’ yalanı

Seçimlerin uslanmaz mağlubu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasına tepki için başlattığı sözde ‘adalet’ yürüyüşüne devam ededursun yalan üstüne yalana imza atmayayı sürdürüyor. FOX TV’ye konuşan Kılıçdaroğlu, “FETÖ’nün ne konuştuğunu, nasıl konuştuğunu ben bilmiyorum. Hayatım boyunca FETÖ ile hiçbir zaman ne telefonla ne şahsen bir araya geldim. Ama onlar hem telefonda konuştular, her türlü imkanı verdiler, FETÖ’cüleri devletin en duyarlı noktalarına yerleştirdiler. FETÖ’cülükle benim ne ilgim var? Onların hepsinin ilgisi var” dedi. Kılıçdaroğlu kaos amaçlı yürüyüşünü ise şu masum cümlelerle izah etti: “Bir milyon da yürüyebilir 50 milyon da yürüyebilir. Adaleti talep etmek kadar doğal ne olabilir? 100 kilometreyi tamamladık. Cam mı kırıldı, çerçeve mi kırıldı, trafik mi aksadı? Provokasyonlara kapalıyız. Kızabilirler, yeni bir talimat verebilirler, ‘Kılıçdaroğlu’nu da tutuklayın’ diyebilirler, her şey yapabilirler. Bunlar vız gelir tırıs gider.”