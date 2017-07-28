FETÖ ihaneti nesillere anlatılacak... 15 Temmuz darbesi müfredatta

Bu ihanet nesilden nesile anlatılacak. Başiskele Belediyesince yapılan 15 Temmuz Milli İrade Tema Parkı'nın açılış töreninde Yılmaz, dış güçlerden destek alan bir ihanet çetesinin darbe girişimine karşı 15 Temmuz 2016'da milletin "artık yeter" dediğini, 15 Temmuz'un milletiyle güvenlik güçleriyle kahraman ordusuyla ülkenin çok büyük bir imtihanı başardığı günün adı olduğunu anlattı.

15 Temmuz'un hem devletin hem milletin zaferi olduğunu dile getiren Yılmaz, "15 Temmuz'da Cumhurbaşkanımız liderliğini göstermiş, korkmamış, kaçmamış, susmamış, milleti direnişe davet etmiş ve kendisi de her şeyi göze alarak meydanlara çıkmıştır." dedi.

"Meclis Başkanımız Meclis'i topladı, bombardımana ve saldırıya maruz kalan Meclis'i milletvekilleriyle birlikte açık tuttu." diyen Yılmaz, şöyle devam etti:

"Aynı şekilde Türk Silahlı Kuvvetleri, kahir ekseriyeti darbeye karşı tavır aldı, 15 Temmuz'da milletin ordusu olduğunu, peygamber ocağı olduğunu da gösterdi. 15 Temmuz milletimiz için bir milattır, bir dönüm noktasıdır. 15 Temmuz bizim için buruk bir bayram çünkü nice gençler nice fidanlar o gece toprağa verildi. Bir taraftan içimiz yanıyor, acıyor, sızlıyor fakat bir taraftan da Allah'a hamd ediyoruz ki, 15 Temmuz bizi çok daha kötüsünden kurtaran bir direniş destanının adıdır. 15 Temmuz gecesi millet, ülkesine kanı ve canıyla sahip çıkacağını herkese gösterdi. Aynı şekilde devlet kurumları da içine sızmış olan aklını ve iradesini dış güçlerin emrindeki bir ihanet şebekesine kiralamış olan hainlere geçit vermeyeceğini, milletin yanında duracağını göstermiştir. 15 Temmuz, tam bağımsızlık yolunda atılmış devasa bir adımdır. Tem cümleyle İstiklal harbinin devamıdır. 15 Temmuz'da milletimiz ve devletimiz, ülkemizin dış güçlerin oyun sahası olmayacağını ve buna müsaade etmeyeceğini gösterdiği gündür. 15 Temmuz aynı zamanda gözlerini Türkiye'ye dikmiş olan mazlumların, masumların, ezilenlerin coğrafyası için de bir umut olmuştur. 15 Temmuz aynı zamanda din istismarının da sona erdiği gündür. Bu din istismarının ardında kimlerin hangi dış güçlerinin de olduğunu biliyoruz. Samimi dindarla gerçek dindarla aynı kefeye koymak dış güçlerin oyununa gelmek demektir. Onların istediği de bu çünkü böylesi ortamlarda din istismarı kolayca yapma imkanı bulur. Paranın sahtesi varsa nasıl hakikisine düşman olunmuyorsa hakikisiyle mücadele edilmiyorsa sahte dindarlık var diye hakiki dindarlıkla mücadele etmeyeceğiz."

- "15 Temmuz müfredatta"

Bakan Yılmaz, dinin ve maneviyatın kıymetinin bilinmesi gerektiğine işaret ederek, "FETÖ gibi arızalar yüzünden dinimize, diyanetimize laf söylemeye kalkışanlara bunun en büyük gaflet olduğunu ifade edeceğiz." dedi.

Bakanlık olarak 15 Temmuz'un nesilden nesle aktarılmasında en büyük görevin kendilerine düştüğünü dile getiren Yılmaz, "Allah nasip ederse geçen sene bununla ilgili broşürleri hazırlattık, evlatlarımıza, öğrencilerimize dağıttık ama bu yıldan itibaren müfredatımıza da hayat bilgisine, sosyal bilgisine, Türkçe'ye, tarihe, din kültürü ve ahlak dersine yerinde ve yeterince inşallah yerleştireceğiz ve evlatlarımız bu milli irade destanını bilecekler, anlayacaklar, anlatacaklar, bu destan unutulmadığı sürece bu bayrağın altında başımız dik, alnımız açık özgürce ilelebet yaşayacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.

Daha sonra Yılmaz, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Mehmet Akif Yılmaz ile vatandaşlar tarafından parkın açılışı yapıldı.

Şehitler için dualar okunan program, 15 Temmuz gazi ve şehit yakınlarına plaket verilmesiyle sona erdi.