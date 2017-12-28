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FETÖ için yeni hamle! Bütün illere gönderildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türkiye’deki bütün başsavcılıklara 322 sayfalık bir liste gönderildi.

28 Aralık 2017 Perşembe 14:49
FETÖ için yeni hamle! Bütün illere gönderildi

Listede, rıza ve onayları dışında ‘morbeyin’ ve diğer uygulamalar üzerinden Bylock ile temas ettirilen 11 bine yakın telefon numarası var.

Ankara Başsavcılığı, bu listelere ilişkin üst yazıda bu listelerdeki telefon numaralarının farklı şekillerde kullanıcısının bilgisi dışında Bylock sunucularına yönlendirildiğini belirterek, hakkında sadece bu sebeple işlem yapılmış kişilerin durumunun yeniden değerlendirilmesini istedi.

Başsavcılıklar bu listeden, kendi işlem yaptıkları numara ve kullanıcısının durumunu tekrar değerlendirecek ve eğer kişi sadece bu veri yüzünden ile tutuklanmışsa, hakkında Bank Asya’ya para yatırma veya FETÖ üyeliğine kriter sayılan diğer unsurlardan biri yoksa tutuklu ise tahliye edilebilecek, diğer adli yaptırımlar uygulanmışsa da bu yaptırımlar (adli kontrol, yurtdışı yasağı... vs) kaldırılabilecek.

Haber Tarihi: 28 Aralık 2017 Perşembe 14:49
  1. Ankara Başsavcılığı
  2. fetö
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