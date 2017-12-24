FETÖ için din bir maskedir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrikalıların çocuklarını Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) okullarına göndermemesi yönünde uyarılarda bulunarak “Öncelikle hemen hiç geciktirmeden ne çocuk, ne yeğen hiçbirisini bunların okullarına kesinlikle göndermeyin. Bunlar için eğitim-öğretim sadece güzel bir maskedir ve bu maske altında, hatta hatta din de bir maskedir” dedi.



NAMAZ KILAN LANETLİKLER!



Sudan, Çad ile Tunus’u kapsayacak 3 günlük resmi ziyareti öncesi AllAfrica internet sitesine mülakat veren Erdoğan, 15 Temmuz öncesinde birçok Afrikalının çocuklarını FETÖ’nün okullarına gönderdiğinin hatırlatılması üzerine, şunları söyledi: “Biliyorsun Maun Suresi’nde Rabbimiz ne buyuruyor, hatta lanetle anıyor, kimi? Namaz kılanları anıyor. Niye? Çünkü onlar namaz kılarlar ama, namazın şuurunda değiller. Şimdi biz buradan hareketle bu oyuna gelmeyeceğiz. 15 Temmuz’da bu ülkede darbe girişimini yapan kim? Bunlar. Artık bunlar tespit edildi mi? Tespit edildi.” FETÖ’cülerin bir kısmının çeşitli hapis cezaları ve ağırlaştırılmış müebbete mahkum olduğunu anlatan Erdoğan, şöyle devam etti: “Bunlar beni, ailemi öldürmeye gelenler. Ama Rabbim bizleri hıfzetti, korudu ve dakikalarla biz onların bombalarından kurtulduk. Ama 2 polisim, korumam maalesef bunların, o zalim, ne yazık ki, adamları tarafından şehit edildi. Biz 251 şehit vermişiz, 2 bin 193 gazimiz var. Bakın, şu mekan gazi mekandır ve bu mekanın etrafında 29 şehit var, 36 gazi var. Şu gördüğünüz mekan şehitler mekanıdır, üzerinde hilal, yıldız olan, onu onun için oraya yaptık. Niye? Unutulmasın diye.”



“BİZ DE ABD’YE VERMEYECEĞİZ”



Aynı zararı Afrika’nın da görmemesi için uğraştıklarını ve söz konusu kişilerin bu yollarla çok büyük paralar kazandığını söyleyen Erdoğan, şunları anlattı: “Düşünün, sene 1999, bu işin başındaki baş terörist FETÖ Amerika’ya kaçtı. Nerede şu anda? Pensilvanya’da ve biz Amerika’dan kendilerine 85-90 koli belge göndermemize rağmen istiyoruz, hâlâ alamadık. Bu nasıl ittifaktır, nasıl stratejik bir ittifaktır, vermiyorlar değil mi? Yarın aynı şeyi bizden Amerika istese, ben de Amerika’ya vermeyeceğim. Niye? Önce sen orada benim 251 şehidimin katili, 2 bin 193 gazimin müsebbibi sizde duruyor, dosyalar elde, hakkında verilmiş müebbet hapis kararları var, ağırlaştırılmış müebbet hapis kararları var, siz onu vermiyorsunuz, benden bunları istiyorsunuz; hayır, alamayacaksınız. Vereceksiniz, bizde yargılanacak. Bizde idam yok, ama Amerika’da idam var. Ver, benim ülkem de yargılansın, niye vermiyorsun?”

Afrikalıların bu oyuna gelmemesi için Türkiye Maarif Vakfını kurduklarını belirten Erdoğan, vakfın daha kaliteli eğitim ve öğretim vereceğini ve diğerleri gibi para hırsıyla bu işe girmediğini söyledi.



“Bu oyuna gelmeyin”



Erdoğan, şöyle devam etti: “Artık bunların Türkiye Cumhuriyeti’yle yakından uzaktan alakası yok. Ama isimlerine bunlar yine Türk şeyini koyabilirler, bunlarda her türlü yalan var, aman bu oyuna gelinmesin, Afrika bu oyunu bir defa artık bozması lazım. Herhangi bir şey varsa bize sorulsun, biz onlara en güzel şekilde cevabını veririz. Büyükelçiliklerimizi vasıtasıyla da bu işleri lütfen takip ederlerse, bizim birliğimiz, beraberliğimiz her şeyin önünde olacaktır. Bu dayanışmayı özellikle istiyoruz.”