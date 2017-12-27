FETÖ her şeyi casus flash belleklerle çalmış!

Milletin yatak odasına, mahremine el uzatarak buradan örgütsel menfaat devşiren Fetullahçı hainlerin, casus yazılım yükledikleri flash bellekler aracılığıyla tüm kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşların bilgisayarlarındaki bilgileri çaldıkları ortaya çıktı. Afyon ilindeki bir FETÖ soruşturması kapsamında itirafçı olan Sistem Astsubayı, örgüt sorumlularının verdiği flash belleklerle komutanlarının ve diğer personelin bilgisayarlarındaki bilgileri yedeklediğini; bu uygulamanın adliye başta olmak üzere diğer tüm kamu kurumlarındaki örgüt militanlarınca da belli aralıklarla tekrarlandığını anlattı. Astsubay, “Bu flash bellekler tüm kamu kurumlarına verilerek herkesin gizli dosyalarının, gizli mahrem görüntülerinin kayıtları alındı. Ayrıca şehirde kendilerinden olan bilgisayar tamircileri ve internet kafelere de bu flash bellekler dağıtılarak, bilgisayarını tamirciye veren işadamları, esnaflar ve tüm diğer vatandaşın bilgileri de kopyalandı. Bunun ülke genelinde de yapıldığını düşünüyorum” dedi.



Hata olsa dahi göstermiyor



Söz konusu flash belleklerin özelliklerine de değinen eski Astsubay, Linux işletim sisteminde yapılmış açık kaynak kodlu 20-30 KB boyutunda bir casus program yüklenen bu belleklerin bilgisayara takıldığı anda kayda başladığını; dosya uzantılarını tarayarak belirlediği gif, tff, mepeg, avi gibi resim ve video dosyalarını direk kopyalamaya başladığını; kopyalamaya başlamadan, devam ederken ve bitirdiğinde hiçbir uyarı vermediğini; hata olsa dahi göstermediğini; elde ettiği veriyi çok gizli olarak kaydettiğini ve flash bellek doluluk oranından da hiçbir şey anlaşılamadığını anlattı.

OSMAN YİĞİT / ANKARA