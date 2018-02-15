FETÖ gümrüklerde kara para aklamış

SELİM YAZICI/ANKARA Her türlü şeytani tezgahın altından çıkan Fetullahçı Terör Örgütü’nün, (FETÖ) yasadışı işlerden edinilmiş kara paraların yurda sokulması ve aklanması işinde de kendisi gibi karanlık mihraklara ve organize suç örgütlerine ‘himmet’ karşılığında ‘hizmet’ verdiği ortaya çıktı.

BÜYÜK FİNAL YAPMAK İSTEDİLER

Akit’in askeri kaynaklardan edindiği bilgilere göre örgütün mülkiye, askeriye ve emniyetteki elemanlarından oluşan bir çete, Güneydoğu’daki sınır kapılarında yıllarca kara para aklama işi yaptı. 15 Temmuz sonrası tek seferde 36 milyon TL’lik vurgunla final yapmak isteyen FETÖ’nün kara para aklama çetesi, olayın duyulması üzerine son işini eline yüzüne bulaştırdı.

PARALARI SAĞA SOLA GÖMDÜLER!

Örgüt üyeleri; Kasım 2016’da yaşanan olayda, 36 milyon TL mukabili dövizden oluşan son partiyi getirecek şahıslar paralarla ortadan kaybolurken, paniğe kapılan ‘kamu görevlisi’ kisvesindeki FETÖ’cülerin de, ellerinde kalan paraları sağa sola gömdükleri öğrenildi. Bir çobanın, söz konusu paralardan 300 bin TL’ye eş değer dövizi gömülü olduğu yerde bulması ve Jandarma’ya teslim etmesi ile ortaya çıkan skandal, Jandarma Asayiş Komutanlığı ve Genelkurmay’a intikal ettirildi.

‘PKK’YA DESTEK’ İNCELEMESİ

Süreç içerisinde gerçekleştirilen inceleme ve teknik takip çalışmaları sonucunda, çok ilginç detaylara ulaşıldı. FETÖ ile yasadışı ticaret gerçekleştiren organize suç örgütleri arasındaki bağı açıkça ortaya koyan çalışmalar esnasında, Habur’dan her ay belli bir miktar karapara girişi gerçekleştiği kanaatine varıldı. Özellikle gece vakti dikkat çeken periyodik zaman dilimlerinde, gümrük bölgesinde elektriklerin kesildiği, kameraların havaya çevrildiği, bölgede nöbet tutacak askerlerin mermisiz gönderildiği tespit edildi. Konunun ‘PKK’ya destek’ ve ‘rüşvet’ boyutları dahil birçok açıdan incelenmeye devam ettiği kaydedildi.

HUBUBAT BİRLİĞİ BAŞKANI FETÖ'YE PARA AKTARMIŞ

Örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in talimatından sonra kapatılan Bank Asya’ya, 27 Ocak 2014’te İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliğin’ce 3 milyon 600 bin lira, 17 Haziran 2014 tarihinde ise birliğin alt kanadı sayılan Şekerli Mamuller Tanıtım Grubu’nca 3 milyon 800 bin lira yatırıldığı tespit edildi. FETÖ-PDY silahlı terör örgütüne maddi anlamda finansal destek sağladıkları belirlenen ve aralarında İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Zekeriya Mete ile Başkan Yardımcıları S.Ç. ve Kazım Taycı’nın da bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.