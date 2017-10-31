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FETÖ göz yumdu, terör örgütü PKK saldırdı

FETÖ üyesi hainler ile terör örgütü PKK ittifakı bir kez daha gün yüzüne çıktı.

31 Ekim 2017 Salı 08:33
FETÖ göz yumdu, terör örgütü PKK saldırdı

FETÖ'cü hainlerin darbe girişiminin yaşandığı 15-16 Temmuz ve sonrasında Güneydoğu'da kaos ortamı oluşturmak için terör örgütü PKK'lı teröristlere göz yumdukları deşifre oldu. FETÖ itirafçısı komando üsteğmen, "FETÖ üyesi komutanlar kaos ortamı oluşması için PKK'ya müdahale etmedi" dedi.

Konya'da TSK içindeki FETÖ üyesi askerlere yönelik yürütülen soruşturmada itirafçı askerlerin anlattıklarına göre 15 Temmuz'da FETÖ'nün darbe girişiminden saatler önce Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde yaklaşık 15 kişilik PKK'lı grup tespit edildi. Valilik o dönem Tunceli İl Jandarma Komutanı Jandarma Pilot Kurmay Albay Atila Tamer'e destek istemesini emretti. Ancak Tamer, 'helikopterler arızalı, mühimmat yok' gibi bahaneler üreterek teröristlerin etkisiz hale getirilmesini engelledi. Bölgeye helikopter ve F-16'lar gönderilmeyince teröristler Kılköyü'nde bulunan jandarma karakoluna yaklaşık 4 ton bomba yüklü araçla saldırdı. Kamyon karakola gelmeden patlatıldı ve facia ucuz atlatıldı.

22 Ağustos 2016'da ise 70 terörist Nazimiye İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliği'ne roketatarlı saldırı düzenledi. Güvenlik güçlerinin de anında karşılık vermesiyle başlayan çatışmada 25 yaşındaki Uzman Çavuş Murat Durmaz şehit oldu. Hükümet konağı, Özel İdare Genel sekreterliği, Jandarma ve emniyet binasına saldıran PKK'lı teröristler ilçeyi adeta savaş alanına çevirdi. Hainler 112 Acil Servisi'ne ait 2 ambulans ile birçok aracı ateşe verdi. İtirafçı bir üsteğmen "Atila Tamer bize 'geri dönün' talimatı verdi" dedi. FETÖ üyesi komutanlar ifadelerinde, kaos ortamı oluşması için PKK'ya müdahale edilmedi" dedi. Tamer, darbe sonrası Konya'da yakalanarak cezaevine gönderildi.

 

(Sabah)

Haber Tarihi: 31 Ekim 2017 Salı 08:33
  1. FETÖ
  2. TSK
  3. Tunceli
  4. PKK
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