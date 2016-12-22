FETÖ, Gladyo’nun Türkiye ayağı

UĞUR BAHRİ DAVARCI / İSTANBUL - Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’a suikast düzenleyen Mevlüt Mert Altıntaş’ın FETÖ mensubu olduğunun ortaya çıkması, örgütü uluslararası arenada da tescillenmesinin önünü açtı. Suikast sonrası örgütün küresel bir terör örgütü haline geldiğini belirten uzmanlar Türkiye ve Rusya’dan gelen birlikte mücadele mesajları sonrası FETÖ’yü önümüzdeki süreçte zor günlerin beklediğini belirtiyor. FETÖ’nün Avrupa Gladyo ordularının Türkiye’deki uzantısı olduğunu vurgulayan uzmanlar, son olaylarla NATO ve üst akıl ABD’nin ajanlarının Türkiye’deki faaliyetlerinin deşifre olduğunu ifade ettiler. Avrupa’daki NATO üslerinde görev yapan Türk subaylarının kâhir ekseriyetinin FETÖ’cü çıkması ve 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bulundukları ülkelerden sığınma istediklerine dikkat çeken uzmanlar, darbe girişiminin hemen ertesinde terör örgütüne yönelik yapılan operasyonu eleştiren NATO sözcüsünün “endişeliyiz” demesinin, ABD enstrümanı NATO’nun Türkiye’ye gladyosu FETÖ’ye açık desteği olduğunu ifade ettiler.

GÜLEN’İN İŞİ BİTTİ

Konuyla ilgili Yeni Akit’e konuşan İstihbarat Dairesi Eski Başkanı Bülent Orakoğlu “Rusya hukuki anlamda bu işi halletmeye çalışacak. BM Güvenlik Konseyi’ne gidecek ama Rusya’nın geçmişte duyduğumuz başka hukuki olmayan birçok yolları da var. Yani ben bir kere Fetullah Gülen’in işi bitti olarak görüyorum” dedi. Rus Büyükelçiye yapılan saldırıyı açıkça FETÖ’nün yaptığını, bu olayın arkasındakilerin ABD ve NATO’nun gizli servisleri yani Avrupa gladyosu olduğunu kaydeden Orakoğlu, “Bunları gladyo olarak değerlendirmek lazım. Fetullahçı Terör Örgütü ile mücadele ederken örgütü cemaat ya da dini bir grupmuş gibi görmemeliyiz. Bunu Diyanet İşleri Başkanı’mız da söyledi. Gladyo-B olduğunu görerek mücadele edersek daha iyi sonuç alacağımızı düşünüyorum. Bunların gladyo oldukları, uluslararası küresel güçlerin politikalarına alet oldukları bir gerçek zaten. Bu terör örgütü Avrupa Gladyosu dediğimiz NATO’nun Gladyo ordularının Türkiye’deki uzantısı. O bakımdan bunların hem ABD ve üst aklın ajanlarının Türkiye’deki faaliyetleri deşifre oldu” dedi.

FETÖ SERT KAYAYA ÇAPTI

Orakoğlu FETÖ’nün gerçekleştirdiği bu suikastle sert bir kayaya çarptığını, Rusya’nın hukuki anlamda bu işinin peşini bırakmayacağını ve örgütün eylemlerinin uluslararası arenaya taşındığını söyledi. Rus elçisine yapılan saldırıda her şeyin tamamen ortaya çıktığını belirten Orakoğlu, “Putin eski KGB’de başkan yardımcısı şu andaki yeni istihbaratın da kurucusu. Bundan dolayı bu provokasyonları, eylem yapanları bilir. Emri veren Fetullah ama Fetullah’a emri veren kim? Putin’in olayı BM Güvenlik Konseyi’ne götüreceğim demesi bu yüzden. Bu suikastla birlikte bana göre Türkiye-Rusya ilişkileri çok sıkı kenetlenmiş oldu. Hatta buna İran da dahil oldu, yapılmak istenen toplantı yapıldı” şeklinde konuştu.

FETÖ KÜRESEL BİR SORUN

FETÖ’nün küresel düzeyde bir güvenlik sorunu haline geldiğini ve önümüzdeki süreçte uluslararası alanda atılacak adımlarla FETÖ’nün terör örgütü olduğunun tüm dünya tarafından anlaşılacağını belirten Prof. Dr. Bilal Sambur ise, “Sadece Türkiye’nin değil dünyanın FETÖ tehlikesinin farkına varması gerekiyor. FETÖ sadece Türkiye’ye yönelik bir terör örgütü değil. Küresel düzeyde bir güvenlik sorunu haline gelmiştir. Kendisini hâlâ küresel bir sosyal hareket olarak pazarlamaya çalışmaktadır. Rus Büyükelçisine yönelik bir Fetöist teröristin gerçekleştirdiği saldırı ve daha öncesinde bir FETÖ militanının “Hiçbir diplomat Ankara’da güvenli değil” şeklindeki tehdidi aslında bütün uluslararası camiaya yönelik bir tehdittir. Rusya ve Türkiye arasında FETÖ’ye karşı ortak hareket doğru bir ittifak girişimi olacaktır. Bu birlikteliğin AB, ABD ve diğer dünya ülkeleri tarafından da takip edilmesi gerekir” dedi.