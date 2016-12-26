FETÖ gerekçesiyle ihraç edilenlerin sayısı

Bu haber 3.061 kez okundu

Devlet Personel Başkanlığı, 15 Temmuz FETÖ'cü Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'na rapor gönderdi. Raporda, bugüne kadar FETÖ gerekçesiyle ihraç edilen personel hakkında ayrıntılı bilgi verdi.

24 Kasım 2016 itibariyle düzenlenen verilere göre 69 bin 895 kişi FETÖ soruşturması kapsamında kamudan ihraç edildi. İhraç edilenler arasında 58 bin 712'i memur, 4 bin 927 askeri personel, 3 bin 636 öğretim görevlisi, bin 459 sözleşmeli personel bulunuyor.

EN FAZLA İHRAÇ EDİLEN KURUM

FETÖ'cülerin en fazla ihraç edildiği kamu kurumu Milli Eğitim Bakanlığı oldu. Bakanlıktan toplam 30 bin 411 kişi ihraç edildi.

Sabah