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FETÖ firarisi iş adamı sahte kimlikle enselendi

Ardahan'da FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla yargılandığı dava kapsamında aranan ve Trabzon'da sahte kimlikle yakalanan iş adamı Gökmen Çapan tutuklandı.

07 Şubat 2018 Çarşamba 21:06
FETÖ firarisi iş adamı sahte kimlikle enselendi

Ardahan'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu gerekçesiyle aranırken yakalanan iş adamı Gökmen Çapan tutuklandı.

Ardahan Ağır Ceza Mahkemesinde, FETÖ/PDY'nin il yapılanmasında yer aldığı gerekçesiyle tutuklu yargılanırken tahliye edilen ve daha sonra hakkında yakalama kararı çıkartılan iş adamı Gökmen Çapan, polislerce Trabzon'da yakalandı.

Ö.Ç. adına düzenlenen sahte kimlikle yakalanan Çapan, polislerce Trabzon Adliyesine götürüldü.

Buradaki bir mahkeme salonundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Ardahan Ağır Ceza Mahkemesince ifadesi alınan Çapan, tutuklanıp cezaevine konuldu.

Çapan'ın, Ardahan'daki söz konusu mahkemede "FETÖ/PDY üyesi olma" suçundan yargılanmasına devam edileceği belirtildi.

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 21:06
  1. Fetullahçı Terör Örgütü
  2. FETÖ
  3. Gökmen Çapan
  4. Ardahan
  5. Trabzon

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  • ŞahinŞahin1 sa önce
    Bu terorist devlet dusmani Ardahanın Göle ilçesinde fetonun paraları ile çiftlik kurup büyük kasar peyniri üretim fabrikaları açtı. Babası bir kısımsülalesi da fetocu mal varlıklarına el konulmali.
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