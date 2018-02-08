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FETÖ firarisi eski dekan enselendi

FETÖ/PDY'nin darbe girşiminin ardından KHK ile kapatılan Melikşah Üniversitesi'nin hakkında yakalama kararı bulunan eski Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şen, Zonguldak'ta gözaltına alınarak Kayseri'ye getirildi.

08 Şubat 2018 Perşembe 10:37
FETÖ firarisi eski dekan enselendi

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'terör örgütüne üye olmak' ve 'örgüte finans sağlamak' suçlarından aranan ve KHK kapsamında  kapatılan Melikşah Vakıf Üniversitesi'nin Hukuk Fakültesi eski Dekanı Prof. Dr. Murat Şen, Kaçakçılık ve Organize Suçlar (KOM) Şubesi ekiplerinin takibi sonucu Zonguldak'ta saklandığı evde yakalanıp, gözaltına alındı. Kayseri'ye getirilerek sorgulanan Prof. Dr. Murat Şen, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki Adli Tabipliğe getirilerek, sağlık kontrolünden geçirildi. Prof. Dr. Murat Şen daha sonra Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarıldı.

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 10:37
  1. Murat Şen
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