FETÖ firarisi eski dekan enselendi

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'terör örgütüne üye olmak' ve 'örgüte finans sağlamak' suçlarından aranan ve KHK kapsamında kapatılan Melikşah Vakıf Üniversitesi'nin Hukuk Fakültesi eski Dekanı Prof. Dr. Murat Şen, Kaçakçılık ve Organize Suçlar (KOM) Şubesi ekiplerinin takibi sonucu Zonguldak'ta saklandığı evde yakalanıp, gözaltına alındı. Kayseri'ye getirilerek sorgulanan Prof. Dr. Murat Şen, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki Adli Tabipliğe getirilerek, sağlık kontrolünden geçirildi. Prof. Dr. Murat Şen daha sonra Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarıldı.



