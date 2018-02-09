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FETÖ evlilik listesindeki kadınlar için skandal ifadeler!

Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan "örgütün evlilikten sorumlu yöneticisi" eski öğretmen Halil İbrahim Ercan'ın ByLock yazışmaları deşifre edildi.

09 Şubat 2018 Cuma 16:03
FETÖ evlilik listesindeki kadınlar için skandal ifadeler!

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) ildeki çatı yapılanmasına ilişkin davanın tutuklu sanıklarından Halil İbrahim Ercan'ın, "ByLock" yazışmalarının içeriklerine ulaşıldı.

Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 18'i firari 77 sanığın yargılandığı davanın tutuklu sanıklarından eski öğretmen Ercan'ın deşifre edilen ByLock yazışmaları dosyaya eklendi.

Düzce'de 2009-2016 yıllarında ilin "örgüt içi evliliklerden sorumlu memuru" olarak görev yaptığı tespit edilen Ercan'ın masajlarında, örgütün il çatı yapılanması içerisindeki kişilere, elinde evlenmek için hazır bulunan kadınların bilgilerini ve bu kişilerin evlilik sonrasında başını açıp açmayacağı konusundaki ifadeleri yer alıyor.

Sanık Ercan'ın, 24 Aralık 2015'te erkek il sorumlularının bulunduğu bir ByLock grubundaki yazışmalarında, "Acil adayım" konusu ile yaklaşık 15 kadının ikamet adresleri, okudukları bölüm ve başörtüsünün bulunup bulunmadığını içeren ifadeler tespit edildi.

ÖRGÜTTEKİ KADINLAR HAKKINDA SKANDAL İFADELER

ByLock yazışmalarında, Ercan'ın bilgileri paylaşılan 15 kişi hakkındaki yorumlarına da yer verilirken, mesajların sonunda ise "İstenirse fotoğraf gönderebiliriz" notu bulunuyor.

Kadınların isimlerini açıkça belirten Ercan'ın ByLock yazışmalarında, şu içerikler yer alıyor:

"E.O. Ankaralı, İstanbul'da ikamet ediyor. Sosyoloji mezunu, çalışmıyor, açık bir arkadaş ama abisinin mesleğinden dolayı açık. Çok keyfiyetli bir arkadaş.

F.K. ise 160 boyunda, 50 kilo. Kahramanmaraşlı. İstanbul'da yaşıyor, evlerde. Edebiyat mezunu, formasyon var. KPSS'ye hazırlanıyor, kapalı ama değişikliği kabul ediyor.

A.A. da 167 santimetre boy, 52 kilo. İstanbul'da denetim şirketinde çalışıyor aynı zamanda kamuya hazırlanıyor. Kaliteli bir arkadaş, kıyafet değişikliğini kabul ediyor.

Abi değerlendireceğiniz adayınız varsa çok mutlu oluruz. Fotoğraf gönderebiliriz."

"GÖRÜNTÜ İYİ, KAPALI..."

Ercan'ın, Şubat 2016'da "Aday acil" konu başlığı ile gönderdiği ByLock yazışmasında ise T,Y adlı bir kadına ilişkin şu ifadeleri de dikkati çekiyor:

"T.Y. Fatih Üniversitesi edebiyat mezunu. Ailesi İstanbul'da, kendisi bir kere evlilik yapmış, ayrılmış. Çok kısa süre evli kalmış, çocuk yok. Görüntü iyi. Kapalı. Olabilecek yerde değerlendirilebilir. İyi arkadaş, ocak dağıtımda listede ekstrada."

Sanık Ercan'ın farklı tarihlerde ByLock'tan attığı mesajlarda, listelerde yer alan kadınlardan 6'sının başörtüsünü çıkarabileceğini belirtmesi, örgütün kendi çıkarları için kişileri kullanmasını da gözler önüne seriyor.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 16:03
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