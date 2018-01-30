FETÖ elebaşının yeni fotoğrafları ortaya çıktı!
ABD'ye giden terör örgütünün "Kırgız abileri" FETÖ liderine Alaattin'in sihirli lambasıyla, bayramlık kıyafetler hediye etti.30 Ocak 2018 Salı 18:19
Terör örgütü FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, ABD Pensilvanya'daki çiftliğinde faaliyetlerini sürdürüyor.
SON UMUTLARI "ALAATTİN'İN SİHİRLİ LAMBASI"
Gülen, çiftliğinde örgüt üyeleriyle görüşmeler yapmaya devam ediyor. Son ziyaretçileri "Kırgız abiler"di. "Kırgız abiler" Fethullah Gülen'e Alaattin'in sihirli lambasıyla, bayramlık kıyafetler hediye etti.