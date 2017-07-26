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FETÖ elebaşından kaçın talimatı

Çareyi kaçmakta buldular. Militanlarının devletten ve yuvalandıkları yerlerden temizlenmesiyle çözülmelerin de tavan yaptığı FETÖ zor durumda. FETÖ elebaşı Gülen, son konuşmasında zor durumda olduklarına dikkat çekti ve militanlarına başka ülkelere kaçma mesajı verdi.

26 Temmuz 2017 Çarşamba 21:43
FETÖ elebaşından kaçın talimatı

FETÖ ile mücadelede alınan başarılı sonuçlar ve bir çok FETÖ militanının devlet kadrolarından temizlenmesiyle ağır darbe yiyen ihanet örgütü çözülmelerin de zirve yapmasıyla zor duruma düştü. FETÖ elebaşı Gülen, son konuşmasıyla militanlarına ülkeden çıkmaları için mesaj gönderdi. Teröristbaşı Fetullah Gülen, Türkiye'de kalan örgüt üyelerinin kaçmaları gereken ülkeleri sıraladı: Kanada, Brezilya, Arjantin ve Şili.

Son konuşmalarından birinde örgüt olarak zor durumda olduklarına değinen Gülen, dağılan terör örgütünü "sabır" tavsiyesiyle kandırmaya devam etti. Gülen'in örgütteki çözülmenin önüne geçmeye çalıştığı görülürken yaklaşık yarım saatlik konuşmasında 6 kez "gaybubet" ifadesini kullanması dikkat çekti.

Son günlerde gündeme gelen "gaybubet" evleri, FETÖ'cü teröristlerin gizlenmek için kullandıkları evlere işaret ediyor. Gülen'in son konuşmasındaki mesajın da bu evlerde saklanan ve halen yakalanmamış FETÖ'cülere yönelik olduğu tahmin ediliyor.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2017 Çarşamba 21:43
  1. FETÖ elebaşı Gülen'den kaçın
  2. FETÖ
  3. FETÖ Lideri Gülen
  • Dursun yilmazDursun yilmaz24 dk önce
    Bunlar giitkleri yerdede rahat durmazki
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