Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni tutuklandı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan Tavus Bin Keysan Gülen, "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçlamasıyla tutuklandı.

18 Ocak 2018 Perşembe 19:06
FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni tutuklandı

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Tavus Bin Keysan Gülen, "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçlamasıyla tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Sakarya ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince Ümraniye'de gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Yenikent Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Gülen, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından Sakarya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Gülen, "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçlamasıyla tutuklandı.

Haber Tarihi: 18 Ocak 2018 Perşembe 19:06
  1. feto
  2. feto elebaşı
  3. Tavus Bin Keysan Gülen
  4. Fetullahçı Terör Örgütü
  5. FETÖ
  6. FETÖ üyesi
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Batan Air Berlin, mallarını açık arttırmaya çıkardı
    1. Batan Air Berlin, mallarını açık..
    2. ABD'den küstah YPG açıklaması
    3. LG V30 Plus'ın Türkiye fiyatı açıklandı
    4. İstanbullular dikkat! Kapatılacak
    5. Kuveyt'ten İspanya'ya ambargo geldi
    6. Belçika'da panik... Hemen boşalttılar!
    7. Tarihin en sıcak ikinci yılı 2017
    8. Trabzonspor'da Fabian Castillo şoku!
    9. İran’da 3,8 büyüklüğünde deprem..
    10. Kayserispor çeyrek finalde
    11. İşsize 1600 lira maaş! Peki nasıl..
    12. Arıkovanı, girişimcilerle iletişim..
    13. Metin Feyzioğlu'ndan adaylık açıklaması
    14. Hollanda'da camiye alçak saldırı...
    15. Avrupa’da fırtına! 6 ölü
    16. Çürümüş su ısıtıcısını mangala..
    17. Bu ahlaksızlığa kim dur diyecek?
    18. Instagram'da son görülme özelliği..
    19. Başbakan Yıldırım Gazi Turgut Aslan'la..
    20. HTŞ: Türkiye ile savaşmamız...
    Başörtülü avukat salondan kovuldu!
    Başörtülü avukat salondan kovuldu!
    Perinçek'ten Afrin yorumu: Kürdistan'ı...
    Perinçek'ten Afrin yorumu: Kürdistan'ı...
    Tahliyenin arka planındaki isim bakın kim çıktı!
    Tahliyenin arka planındaki isim bakın kim çıktı!
    HSK'dan flaş açıklama! Tahliyeyi isteyen...
    HSK'dan flaş açıklama! Tahliyeyi isteyen...
    Düşen uçakla ilgili korkunç şüphe
    Düşen uçakla ilgili korkunç şüphe

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 18.01.2018
    Ve ilk saldırı! 30 YPG’li öldürüldü…
    Ve ilk saldırı! 30 YPG’li öldürüldü…
    Salih Müslim'in 'Erdoğan' korkusu: Her an...
    Salih Müslim'in 'Erdoğan' korkusu: Her an...