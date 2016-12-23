Cloudflare

FETÖ Elebaşı Gülen: Yeni suikastler gerçekleşebilir

Rus Büyükelçi Karlov'un kirli bir pusuyla arkadan vurulup öldürülmesiyle ilgili yabancı haber ajanslarına konuşan Fetullah Gülen, yeni suikastler gerçekleşebileceğini dile getirdi.

FETÖ Elebaşı Gülen: Yeni suikastler gerçekleşebilir
Eklenme: 23 Aralık 2016, 10:46
Bu haber 3.092 kez okundu

Rus Büyükelçi Karlov'un öldürülmesiyle ilgili yabancı haber ajanslarına konuşan FETÖ Lideri Fetullah Gülen, yeni suikastler gerçekleşebileceğini dile getirerdi.

Amerika'nın Sesi sitesinin haberine göre, Pennsylvania'da kaldığı komplekste yabancı haber ajanslarına yaptığı açıklamada Gülen, "Bir de en tehlikelisi, bu hadise bana öyle geliyor ki, bundan sonra da, bir kısım kimseleri bu türlü öldürmek suretiyle, onu da yine Hizmet’e, Hizmet hareketine mal etmek isteyeceklerdir." ifadelerini kullandı. 

Bu sözler, "FETÖ tarafından yeni suikastler mi yapılacak?" sorusunu akıllara getirdi.

İşte Fetullah Gülen'in pişkin açıklamaları:

"Bu kanlı katil değişik zamanlarda baştaki zatın, Sayın Cumhurbaşkanı'nın korumacılığı vazifesini de yapmış. Hatta 10 defa bulunduğunu söylüyorlar. Medya söylüyor bunu. Bu kadar yakınında bulunan bir insan, sonra 'ben Nusra'danım' diyen bir insan böyle evvel vaki hareketle münasebeti olmadığı apaçık. 

Bir de 2014'ten sonra alınmış. O mevzudaki terör uzmanlarının bertaraf edilmesi, ayıklanması, atılması; o meselenin yakın takibinin ihmale uğraması, yapılması gereken şeylerin yapılmaması, bunlar ayrı hatalar. 

Bir de o zatı o işte vazifelendirmek, silahlı olarak 'sen git koru' demek, bunlar biraz evvel arz ettiğim gibi ya çok ciddi basiretsizliğin ifadesi, veyahut kastın ifadesi. 

Eğer basiretsizliğin ifadesiyse, 'nasıl olsa böyle bir şey oldu. Bunu falanlara fatura edelim. Bir kere daha bunları Aralık hadisesinde olduğu gibi, sonra Haziran hadisesinde olduğu gibi bir kere daha karalayalım bunları.

Bir de en tehlikelisi, bu hadise bana öyle geliyor ki, bundan sonra da, bir kısım kimseleri bu türlü öldürmek suretiyle, onu da yine hizmete, hizmet hareketine mal etmek isteyeceklerdir."

 
EtiketlerGülen CemaatikarlovfetöFETÖ Lideri Gülenfetö suikast
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • Güzide isimler MEB'in çalıştayında
  • Gölbaşı halkı FETÖ’cü doktor istemiyor
  • FETÖ Elebaşı Gülen: Yeni suikastler gerçekleşebilir
  • Bir günde bir ayın namaz kazasını ödemek ister misiniz?
  • Elhamdülillah, Rize özgürlüğüne kavuştu!
  • ABD'den tehlikeli plan! Suriye'ye gönderiyor...
  • 'Başbakan'da dahil hiç canlı kalmayacak'
  • Trump'ın ilk işi İsrail'i kurtarmak oldu
  • İşte Cuma Hutbesi
  • Pervin Buldan gözaltına alındı
  • El-Bab'taki çatışmada neler yaşandı? Kahramanlar anlattı
  • Suikastçi 15 Temmuz'da bakın neredeymiş!
  • Emniyet'ten flaş uyarı!
  • 'Fırat'ın batısı temizlenene kadar bu operasyon bitmeyecek'
  • ABD'li elçiden Türkiye'ye 'dinsizlik' tavsiyesi
  • Teröristbaşı Gülen'den tehdit gibi açıklama!
  • Trump'tan tehlikeli çağrı!
  • Günün âyet ve hadisi
  • Halep'ten tahliyeler tamamlandı!
  • Suikastçının anne ve babasının ifadeleri ortaya çıktı
  • Emekliye büyük müjde! Kabul edildi
  • CHP'li vekile tokat gibi 'fedai' cevabı!
  • 4 çocuğu da Levent Kırca'nın mirasını reddetti
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
İstanbul'da operasyon: 31 DEAŞ'lı yakalandıİstanbul'da operasyon: 31 DEAŞ'lı yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda 31 kişi gözaltına…

İşte ABD’nin Suriye’deki sinsi planını!İşte ABD’nin Suriye’deki sinsi planını!

Baş Şeytan ABD’nin Rakka operasyonunu Nisan ayına ertelediğini açıklamasının ardından…

Talimatları böyle almış!Talimatları böyle almış!

Rus büyükelçi Andrey Karlov'a suikast düzenleyen Mevlüt Mert Altıntaş'ın talimatları…

Pervin Buldan serbest bırakıldıPervin Buldan serbest bırakıldı

Meclis Başkanvekili HDP'li Pervin Buldan, Bakırköy Adliyesi'nde ifade verdikten sonra…

FETÖ Elebaşı Gülen: Yeni suikastler gerçekleşebilirFETÖ Elebaşı Gülen: Yeni suikastler gerçekleşebilir

Rus Büyükelçi Karlov'un kirli bir pusuyla arkadan vurulup öldürülmesiyle ilgili…

El Bab'ta 22 DEAŞ'lı terörist öldürüldüEl Bab'ta 22 DEAŞ'lı terörist öldürüldü

TSK'nın Fırat Kalkanı operasyonu kapsamında El Bab'ta düzenlediği hava harekatında…

Elhamdülillah, Rize özgürlüğüne kavuştu!Elhamdülillah, Rize özgürlüğüne kavuştu!

Rize Belediyesi tarafından uygulanan, "15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı…

Boğaz'dan geçiş; Köprü: 67, Avrasya Tüneli: 38 dakikaBoğaz'dan geçiş; Köprü: 67, Avrasya Tüneli: 38 dakika

Avrasya Tünel'inde ilk gün trafik sıkışıklığı yaşanmazken giriş, çıkış ve…

'Başbakan'da dahil hiç canlı kalmayacak''Başbakan'da dahil hiç canlı kalmayacak'

FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı İmamı olduğu iddia edilen Kurmay Albay…