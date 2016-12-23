FETÖ Elebaşı Gülen: Yeni suikastler gerçekleşebilir

Rus Büyükelçi Karlov'un öldürülmesiyle ilgili yabancı haber ajanslarına konuşan FETÖ Lideri Fetullah Gülen, yeni suikastler gerçekleşebileceğini dile getirerdi.

Amerika'nın Sesi sitesinin haberine göre, Pennsylvania'da kaldığı komplekste yabancı haber ajanslarına yaptığı açıklamada Gülen, "Bir de en tehlikelisi, bu hadise bana öyle geliyor ki, bundan sonra da, bir kısım kimseleri bu türlü öldürmek suretiyle, onu da yine Hizmet’e, Hizmet hareketine mal etmek isteyeceklerdir." ifadelerini kullandı.



Bu sözler, "FETÖ tarafından yeni suikastler mi yapılacak?" sorusunu akıllara getirdi.

İşte Fetullah Gülen'in pişkin açıklamaları:

"Bu kanlı katil değişik zamanlarda baştaki zatın, Sayın Cumhurbaşkanı'nın korumacılığı vazifesini de yapmış. Hatta 10 defa bulunduğunu söylüyorlar. Medya söylüyor bunu. Bu kadar yakınında bulunan bir insan, sonra 'ben Nusra'danım' diyen bir insan böyle evvel vaki hareketle münasebeti olmadığı apaçık.

Bir de 2014'ten sonra alınmış. O mevzudaki terör uzmanlarının bertaraf edilmesi, ayıklanması, atılması; o meselenin yakın takibinin ihmale uğraması, yapılması gereken şeylerin yapılmaması, bunlar ayrı hatalar.

Bir de o zatı o işte vazifelendirmek, silahlı olarak 'sen git koru' demek, bunlar biraz evvel arz ettiğim gibi ya çok ciddi basiretsizliğin ifadesi, veyahut kastın ifadesi.

Eğer basiretsizliğin ifadesiyse, 'nasıl olsa böyle bir şey oldu. Bunu falanlara fatura edelim. Bir kere daha bunları Aralık hadisesinde olduğu gibi, sonra Haziran hadisesinde olduğu gibi bir kere daha karalayalım bunları.

Bir de en tehlikelisi, bu hadise bana öyle geliyor ki, bundan sonra da, bir kısım kimseleri bu türlü öldürmek suretiyle, onu da yine hizmete, hizmet hareketine mal etmek isteyeceklerdir."