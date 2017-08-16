FETÖ elebaşı Gülen Esed'in yanında 3 ay kalmış!

FETÖ elebaşı Gülen, 1999’da ABD’ye firar ettiği süreçte 3 ay boyunca Şam’da, baba Esed’in yanında kalmış.

Bu iddiayı ortaya atan kişi Suriye Türkmen Meclisinin Kurucu Başkanı Semir Hafız.

Hafız, dün gece Ülke Tv’de Dünyanın Gündemi programında Esed-FETÖ ilişkisini deşifre eden bu açıklamayı yaptı.

3 AY SURİYE'DE KALDI

Semir Hafız yıllardır Türkiye’de yaşayan Suriyeli Türkmen bir siyasetçi.

Ona FETÖ elebaşının 1999-2000 arasında Şam’da 3 ay kaldığını anlatan kişi ise Esed rejiminin yanında uzun süre görev alıp, sonradan muhaliflerin safına katılan üst düzey bir yetkili.

O yetkili, FETÖ elebaşının Şam’da misafir edildiğine bizzat tanıklık eden bir isim.

Anlattığına göre FETÖ elebaşı Gülen, ABD’ye gitmeden önce Suriye’ye gelmiş. O dönem Beşar Esed’in babası Hafız Esed hayattaydı ve Suriye Devlet Başkanıydı.

Gülen Esed ailesine ait bir rezidansta 3 ay boyunca Hafız Esed tarafından misafir edilmiş. Ardından da ABD’ye geçmiş.

Aslında bu bilgi Esed-FETÖ ilişkisine dair ortaya çıkan ilk gelişme değil. Bundan önce FETÖ üyelerinden birinin Esed’in ailesine damat olduğu öğrenilmişti. Elebaşı Gülen’in de 1999 öncesi yine belirli aralıklarla Suriye’ye gidip, Esed ailesine yakınlığıyla bilinen ve 2013’te şaibeli bir şekilde öldürülen din adamı Ramazan el Buti’yle de görüştüğü biliniyordu.

Ama Gülen’in ABD’den önce Suriye’ye gidip, Hafız Esed’in misafiri olması çok daha önemli duruyor. O dönem Türkiye’de 28 Şubat darbe süreci var.

FETÖ elebaşı 28 Şubat’ta darbecilerin yanında yer alıyor. Rahatsızlığını bahane edip, tedavi yalanıyla ABD’ye kaçıyor ve ABD’den önceki durağı Şam oluyor.

Türkiye’de darbe süreci varken, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin de gergin olduğu günler. Çünkü o dönemde Hafız Esed sadece FETÖ elebaşına değil PKK elebaşına da ev sahipliği yapmıştı. Yani baba Esed, bugün Türkiye’nin geleceğiyle oynayan iki terör örgütünün elebaşlarıyla da çok iyi ilişki içerisinde.

Zaten yıllar içerisinde bu ilişki ağının nerelere savrulduğuna bakınca mesele daha net anlaşılıyor. 2000’de Hafız Esed ölünce yerine oğlu geçiyor. Türkiye ile ilişkilerde düzelme süreci yaşanıyor. 2011’de Esed kendi halkını katletmeye başlayınca Türkiye safından taviz vermiyor ve Beşar Esed, babasından aldığı mirası devam ettirerek, Türkiye’ye karşı terör örgütleriyle işbirliğini kaldığı yerden sürdürüyor.

ESED'İN TERÖR ÖRGÜTLERİ

Esed’in terör örgütleri PKK-PYD ve FETÖ. 2011 sonrası bu ikisi de Türkiye karşıtı faaliyetlerini arttırıyor. PKK-PYD, Esed’den aldığı topraklarda egemenlik iddiasını girişirken, devlete sızan FETÖ mensupları da Suriye sınırında PKK’lı teröristlerin cirit atmasına olanak sağlıyor.

2011'DE ANLAŞILMIŞTI

FETÖ elebaşının Şam rejimiyle ciddi bir ilişki içerisinde olduğunu, 2011’deki Suriye katliamları zamanında da anlamıştık. Türkiye’de Esed rejiminin çocuk katletmesine yediden yetmişe herkes tepki verirken FETÖ’cüler sus pus olmayı tercih etmişlerdi. Yayın organlarında Suriye haberlerini neredeyse görmezden gelmişlerdi. Filistinli çocuklara değil de İsrailli çocuklara göz yaşı döken FETÖ elebaşı da her konuyla ilgili vaazlar verirken, Suriye gündemini hep es geçiyordu.

KİRLİ İTTİFAK

Gülen’in 1999-2000 arasında Türkiye’den kaçıp, Şam’a oradan da ABD’ye gitmesinde ilginç bir detay daha var. Böyle bir ziyaretin muhtemelen CIA gözetiminde yapıldığını varsayarsak, Suriye rejiminin yıllardır kimlerle sıkı fıkı olduğunu, İsrail ya da ABD ile aralarındaki sürtüşmenin altında örtülü bir ittifak yattığını da görmüş oluruz.