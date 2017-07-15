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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'den yeni alçaklık

Teröristbnaşı Fetullah Gülen, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıld önümünde Amerikan Wall Street Journal gazetesine röportaj verdi.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 14:56
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'den yeni alçaklık

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünde Amerikan Wall Street Journal gazetesine röportaj verdiği röportajda yeni bir alçaklığa imza attı.

Röportajda kullanılan fotoğraflardaki detaylar açıkça FETÖ üyelerine mesaj niteliği taşıyor. Ayakkabılarıyla seccadeye ters basan FETÖ lideri, dini gelenekleri ayaklar altına alırken odadaki televizyondaki yazı ise tam bir ihanet vesikası. ABD'nin ünlü gazetesi WSJ'nin darbeci haine çanak tutması ise ayrı bir skandal.

15 Temmuz darbecisinin planlayıcısı olduğu halde 15 Temmuz'u sözde kınayan bir mesaj da yayınlayan FETÖ elebaşının mesajında bir kez bile şehit kelimesini kullanmaması da gözlerden kaçmadı.

İşte sosyal medya kullanıcılarının büyük tepki gösterdiği o fotoğraflar:

A Haber

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi 14:56
  1. Fetullah Gülen
  2. ABD
  3. darbe girişimi
  • MilletMillet4 dk önce
    Reisindoktorları tekrar tekrar gözden geçirilmeli .Reisin en güvendiğiadamı dahi olsa.Bakarsınız içlerinden birisi zınfık fetö gibi ER meni ... çıkabilir.
  • ahmet öztürkahmet öztürk11 dk önce
    Abd nin gayri meşru çocuğu homo fetö,burdaki ceza evlerindeki p....ç lerin artık çözülmeye başlıyacaklar,ne tür msj gönderirsen gönder önüne geçemiyeceksin sapık herif,bir yıl geçtikten sonra insanların umudu biter dort duvara mahkum olanlar,orada öleceklerini kanaat getirirler çünkü ceza evinde bir yılı dodurursan o cezaları kesin yatarsın,onların artık umudu kalmadı sen istediğin kadar msj gönder onlar senden umudu kesti,artık seni inanmıyorlar,haftaya çok büyük çözülmeler olacak ve hepsi itirafçı olacak,çünkü mahkemeler artık nihai kararlarını açıklama hazırlığında ve cezaları alırlarsa itirafçı olmalarıda onlara birşey kazandırmayacağını biliyorlarlar,haftaya sonun geldiğini göreceksin homo fetö,bittin sen o seccadeyi ayakkabıyla basmanın bedelini Allah'ım seni öyle bir ödedecekki dünyada kaçacak yerin olmayacak
  • ismail hakki efendiismail hakki efendi11 dk önce
    bu hain musluman degil namazlanin uzerine ayakkabisiyla basmis bakarmisiniz suratina hic nur varmicirkeflesmis göz lerine bakin fazla yasamazamerika sende hainligini ispat ettin artik ne yuzle turkiyeye dost diyorsun propoganda yapiyorsun derhal incirligi terk etmeleri lazim
  • Dursun yilmazDursun yilmaz21 dk önce
    Bu asrın deccali
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