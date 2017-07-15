FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'den yeni alçaklık

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünde Amerikan Wall Street Journal gazetesine röportaj verdiği röportajda yeni bir alçaklığa imza attı.

Röportajda kullanılan fotoğraflardaki detaylar açıkça FETÖ üyelerine mesaj niteliği taşıyor. Ayakkabılarıyla seccadeye ters basan FETÖ lideri, dini gelenekleri ayaklar altına alırken odadaki televizyondaki yazı ise tam bir ihanet vesikası. ABD'nin ünlü gazetesi WSJ'nin darbeci haine çanak tutması ise ayrı bir skandal.

15 Temmuz darbecisinin planlayıcısı olduğu halde 15 Temmuz'u sözde kınayan bir mesaj da yayınlayan FETÖ elebaşının mesajında bir kez bile şehit kelimesini kullanmaması da gözlerden kaçmadı.

İşte sosyal medya kullanıcılarının büyük tepki gösterdiği o fotoğraflar:

A Haber