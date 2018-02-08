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Yeni isimler FETÖ destekli Akşener'in partisine katıldı

Eski MHP’li Yılma Durak, MHP’li eski Devlet Bakanı Reşat Doğru, Emekli Tümgeneral ve MHP eski Milletvekili Erdal Sipahi, FETÖ iddiaları gündemden hiç düşmeyen Meral Akşener’in partisine katıldı.

08 Şubat 2018 Perşembe 14:48
Yeni isimler FETÖ destekli Akşener'in partisine katıldı

FETÖ iddiaları gündemden hiç düşmeyen Meral Akşener’in partisine yeni isimler katıldı.

İYİ Parti Merkez Danışma Kurulu üyeliğine getirilen Yılma Durak, 1961-1962 yıllarında Osman Bölükbaşı'nın Genel Başkanı olduğu Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi’nde Gençlik Kolları başkanlığı yapmış, daha sonra da MHP'de ülkücü teşkilatları kurmuştu.

Akşener’in partisi İYİ Parti’ye katılanlar arasında MHP İzmir eski Milletvekili ve Emekli Tümgeneral Erdal Sipahi de bulunuyor. Sipahi, 1 Mart 2003 tezkeresi öncesi Kuzey Irak’a harekât yapacak kuvvetlerin komutanı olarak görevlendirilmişti. Sipahi de partinin Merkez Danışma Kurulu üyesi oldu.

İYİ Parti üyesi olan ve Merkez Danışma Kurulunda görev alanlar arasında MHP'li Devlet eski Bakanı Reşat Doğru, Enerji Bakanlığı eski Müsteşarı Ahmet Gökçen, Ülkü Ocaklarının ilk Genel Başkanı Aytekin Yıldırım ve Turizm Bakanlığı eski Müsteşarı Haluk Akar da yer alıyor.

Ayrıca, ANAP eski Milletvekilleri Mehmet Kocabaş, Necati Güllülü, Yaşar Dedelek ve Beyhan Aslan, MHP eski Milletvekilleri Mümin İnan, Şaban Kardeş, Mehmet Serdaroğlu ve Cemalettin Şimşek, Cumhuriyet Kadınları Güzelbahçe Başkanı Mesude Öney, DYP eski milletvekili ve TBMM Faili Meçhul Cinayetleri Araştırma Komisyonu Başkanı Sadık Avundukluoğlu, DSP eski Milletvekili Boray Baycık da İYİ Parti'ye katıldı.

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 14:48
  1. Meral Akşener
  2. FETÖ
  3. Yılma Durak
  4. İYİ Parti

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