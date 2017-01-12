FETÖ dershanesinde öğrenciler gizlice çekti!

Bursa'da FETÖ'ye ait bir dershanede fizik dersinde öğrencilere Fetullah Gülen'in görüntüsünü izletip propaganda yaptığı görüntüler ortaya çıktı.

Eklenme: 12 Ocak 2017, 13:59
Bu haber 12.992 kez okundu

Bursa'da Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan merkez Osmangazi ilçesindeki Yeşilırmak Kehkeşan eğitim İşletmeleri A.Ş'ye ait bir dershanede üniversiteye hazırlık için eğitim görürken, fizik öğretmeni A.K'nin, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in 17-25 Aralık operasyonlarıyla ilgili yaptığı konuşmayı sinevizyonla sınıftaki öğrencilere izlettirmesini gizlice cep telefonuna kaydeden D.K, üzerinden zaman geçmesine karşın olayı babası E.K. ile paylaştı.

Baba E.K'nin video kaydıyla dershane yöneticileri hakkında şikayetçi olması üzerine operasyon başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 17-25 Aralık operasyonlarıyla ilgili girişimleri kamuoyu nezdinde legal hale getirmeye ve öğrencilere örgütün ideolojisini empoze etmeye çalışan şüphelilerden söz konusu fizik öğretmeni A.K'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

 

 
Etiketlerfetöfetö dershanesi
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

Kara

Ee beyler. Biz söylüyorduk Sizler dinlemiyordunuz. Akliniz Basimiza geldi Ama biraz gec oldu.

Cevapla

CİHAT ÖZER

Şeytan bile islamı böyle kullanmadı belki. Bu şarlatan şeytanın bir şubesi durumunda. Musluman şeytana önlem alması daha kolay iken bu şarlatana önlem almak daha zor olacaktır. Bu sarlatan şeytana bile hocalık yapıyordur muhtemelen. İslami kullanarak Allah CC ve peygamberi kullanarak İslami kitabını Allah ı ve peygamberini hafif gormus ve muslumanlarin kanına girmiş Hristiyanlara siyonistlere emperyalistlere pazarlamistir. Allah cc in gazabı bunun ve taraftar larinin üzerAllaolsun insallah.

Cevapla

Hasan

Papaz efendi ve şarkitlerinde şerefsizlik kişilik olmuş....

Cevapla