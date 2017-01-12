FETÖ dershanesinde öğrenciler gizlice çekti!

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Bursa'da Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan merkez Osmangazi ilçesindeki Yeşilırmak Kehkeşan eğitim İşletmeleri A.Ş'ye ait bir dershanede üniversiteye hazırlık için eğitim görürken, fizik öğretmeni A.K'nin, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in 17-25 Aralık operasyonlarıyla ilgili yaptığı konuşmayı sinevizyonla sınıftaki öğrencilere izlettirmesini gizlice cep telefonuna kaydeden D.K, üzerinden zaman geçmesine karşın olayı babası E.K. ile paylaştı.

Baba E.K'nin video kaydıyla dershane yöneticileri hakkında şikayetçi olması üzerine operasyon başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 17-25 Aralık operasyonlarıyla ilgili girişimleri kamuoyu nezdinde legal hale getirmeye ve öğrencilere örgütün ideolojisini empoze etmeye çalışan şüphelilerden söz konusu fizik öğretmeni A.K'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.