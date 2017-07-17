Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

FETÖ davasında savcı daha fazla dayanamadı: "Artık yeter!"

Muğla 2’nci ağır Ceza Mahkemesinde devam eden ‘Cumhurbaşkanına suikast’ davasında duruşma savcısı sanıkların şaibe iddialarına isyan etti.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 20:56
FETÖ davasında savcı daha fazla dayanamadı: "Artık yeter!"

Cumhurbaşkanına suikast girişimi davasında duruşma savcısı sanıklardan İsmail Yiğit’in şehit polis memurları ile ilgili ‘Şaibe’ iddiasına isyan etti ve ‘Artık Yeter’ dedi.
 
Sanıklardan Özel Kuvvetlerde görevli eski Yüzbaşı İsmail Yiğit deliller üzerine yaptığı konuşmasında, şehit polis memurları Mehmet Çetin ve Nedip Cengiz Eker’in ölümleri ile ilgili iddianamede ölüm raporlarının gizlendiğini ve şaibe bulunduğu sözlerine sert tepki gösterdi. Duruşma Savcısı Ali Cenk Düzgün, sanıkların her sataşmalarına cevap vermek istemediğini belirterek, “Artık yeter. İddianamede şehit polis memurlarının ölümleri ile ilgili iki rapor var. Bu tür olaylarda ölüm nedeninin belli olması için otopsi ve kriminal raporlar önemlidir. İddianamede bulunan raporlarda şehit polis memuru Mehmet Çetin’i şehit eden silahta Şükrü Seymen’e ait biyolojik kalıntılar bulunduğu belirtilmiştir. Nedip Cengiz Eker vücudundan çıkan kurşun çekirdeğinin de sanıkların kullandığı silaha ait olduğu belirtilmiştir. Bunlar İzmir Kriminal Şube tarafından ortaya çıkarıldı. Sen daha neyin dedikodusunu yapıyorsun” diyerek tepkisini gösterdi.

 

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 20:56
  1. muğla
  2. dava
  3. dedikodu
  4. son dakika
  5. İzmir
  6. Mehmet Çetin
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Malatya demokrasiye sahip çıktı
    1. Malatya demokrasiye sahip çıktı
    2. Bartın’da “Milli İradenin Yükselişi”..
    3. Teröristlerin katlettiği çoban toprağa..
    4. Çok dikkat çekici bir analiz: İsrail..
    5. Teröristlerin katlettiği çobanın..
    6. FETÖ davasında savcı daha fazla..
    7. 15 Temmuz etkinliklerine kaç kişi..
    8. Memiş Hoca'nın acı günü
    9. Çinçin'de uzun namlulu silahlarla..
    10. Ankara'da çatışma çıktı
    11. Yargıtay'dan FETÖ kararı
    12. Ehliyetsiz sürücü akrabasını ezdi!
    13. 14 asker gözaltına alındı
    14. 15 Temmuz etkinliklerine kaç kişi..
    15. Yüzü yeniden restore edildi! Bu adam..
    16. İstihdam artışı dört ayda 1,5 milyona..
    17. Kırıkkanat 15 Temmuz'daki milyonları..
    18. Hamas ve İslami Cihad'dan terörist..
    19. Darende kaymakamı ihraç edildi
    20. 'Hödük' Altıoklar soluğu Alman..
    CHP'li vekil Erdoğan'ın sesini hazmedemedi, çıldırdı: Kabus gibi!
    CHP'li vekil Erdoğan'ın sesini hazmedemedi, çıldırdı: Kabus gibi!
    Elif Akçit yaşamını yitirdi
    Elif Akçit yaşamını yitirdi
    AB'den bir şantaj daha! İdam gelirse...
    AB'den bir şantaj daha! İdam gelirse...
    ’Yerim destanınızı’ diyen kadın hakkında karar çıktı
    ’Yerim destanınızı’ diyen kadın hakkında karar çıktı