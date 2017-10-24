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FETÖ davasında şartlı tahliye edilen CHP danışmanı 17 gündür kayıp

FETÖ’ye finans sağlamaktan 14 ay tutuklu kalan danışmanı Erkan Karaarslan adli kontrol şartıyla tahliyesi sonrası sırra kadem bastı.

24 Ekim 2017 Salı 08:25
FETÖ davasında şartlı tahliye edilen CHP danışmanı 17 gündür kayıp

FETÖ/PDY'ye finans sağlama ve terör örgütüne üye olmaktan 14 ay tutuklu kalan, adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı konularak şartlı tahliye edilen Aydın'ın CHP'li Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun danışmanı Erkan Karaarslan'ın tahliye kararına Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. Ardından Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesi, 6 Ekim'de Karaarslan hakkında, 5271 sayılı CMK'nın, 94. maddesi gereğince yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi. Ancak o tarihten bu yana Erkan Karaaslan'a ulaşılamıyor.

Erkan Karaarslan'ın danışmanlık yaparak 30 milyon liradan fazla haksız kazanç sağladığı belediyelerin çoğunluğunun CHP'li olduğu tespit edilmişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özel Kalem Müdürü Tuncay Ceylan'ın CHP'li belediye başkanlarıyla görüşerek Erkan Karaarslan'ı danışman olabilmesi için referans gösterdiği ifade edildi.

20 KEZ YURTDIŞINA ÇIKTI

Hakkındaki iddianamede Karaarslan'ın Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde Danışmanlık Hizmetleri adı altında, görev yaptığı, bu kapsamda, kendi isteği doğrultusunda Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne şüpheli Tevfik Dinçer ve Fatih Murat Aydınlı'yı yerleştirerek ihaleleri kendisinin yönetim kurulu üyesi olduğu MERULAŞ A.Ş. şirketine (adrese teslim ihale) yaptırılmasını sağladığı ifade ediliyor. İddianamede Karaarslan'ın, bu yolla FETÖ/PDY terör örgütüne finans sağladığı, şüphelinin 20 kez yurt dışına çıktığı ve nereye gittiğinin tespitinin güç olması nedeniyle bu seyahatlerinde Pegasus Havayolları'nı kullandığının tespit edildiği ifade ediliyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi İhale Komisyonu'nda görevli Şaban Demirtaş, ifadesinde, "Erkan Karaarslan, kendi ticari işlerini belediyede takip ettirmek, ihaleleri kendi şirketlerinin almasını sağlamak üzere belediye bünyesinde etkili makamlara kendi adamlarının yerleştirilmesini sağlamıştır." dedi.

 

Kaynak: Sabah Gazetesi

Haber Tarihi: 24 Ekim 2017 Salı 08:25
  1. fetö
  • MUŞLUADAMMUŞLUADAM1 sa önce
    BUNLARIN KAÇACAĞI, GİZLENECEĞİ BELLİ OLDUĞU HALDE NEDEN TUTUKSUZ YARGILANIYORLAR ? Salı veren yargıçlar hakkında HSYK gereken işlemi yapmalıdır. ADİL ÖKSÜZ den bile ders çıkarmayan yargıçlar var.
  • feyzifeyzi1 sa önce
    aferin. böyle salıverin hepsini kaçsınlar.
  • Alparslan1071Alparslan10711 sa önce
    Taban tavan orta meselesi kalmadı fetöcülerin hepsi azılı islam düşmanı ve vatan hainidir...Sayfada yazan fetö trolleride aynı foseptiğin artıklarıdır....Zalime merhamet ,mazluma zulümdür....Fetö ,haçlı siyonist köpeğidir....
  • ihsanihsan2 sa önce
    tahliye edeni araştırın kripto olmasın kaçacağı belli değilmi
  • SelimSelim2 sa önce
    Diğerleri neden şartlı tahliye dilmiyor da bu ediliyor?
  • SukruSukru2 sa önce
    Hep chp liler fetocu akp liler hic degil hoca efendi diyenler temiz demeyenler kirli ne guzel dunya valla
  • hh3 sa önce
    Bırakan savcı neye dayanmış?Atın içeri kaçanın yerine

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