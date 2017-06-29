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FETÖ davasında gerginlik çıktı

Malatya’da görülen FETÖ/PDY davasında tutuklu sanık yakınları ile duruşmayı izleyen vatandaşlar arasında gerginlik çıktı.

29 Haziran 2017 Perşembe 15:21
FETÖ davasında gerginlik çıktı

Yakınca Spor Salonu’nda görülen Malatya’daki 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davada öğle arası verilmesiyle gerginlik yaşandı. Sanıkların jandarma eşliğinde salondan çıkarıldığı esnada vatandaşlar sanıklara tepki gösterdi.

Bu sırada sanık yakınlarının da sanıkları alkışlaması üzerine vatandaşlar ile sanık yakınları arasında gerginlik çıktı. İki tarafın birbirleri üzerine yürümesi ile salon bir anda karışırken araya polis ekiplerinin girmesi ile taraflar güçlükle ayrıldı.

Vatandaşlar salondan çıkarılırken bazı AK Parti’liler duruma sitem etti. Bir vatandaş ise Sakarya’dan dava için Malatya’ya geldiğini belirterek herkesin bu davaya ilgi göstermesini istedi.

Mahkeme heyeti, duruşmanın öğleden sonraki kısmına seyirci alınmamasına karar verdi.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 15:21
  1. AK Parti
  2. Sakarya
  3. Malatya
  4. Yakınca
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