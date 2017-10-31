FETÖ davalarında alçaklar tek tek cezalandırılıyor

FETÖ'nün hain darbe girişiminde rol alanlar teker teker cezalanrılmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi dahil 15 ayda biten 15 davada 143 darbeciye 257 müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaarı verildi. Birçok dava da bitme aşamasına geldi. Tüm suçların delilleriyle gözler önüne serildiği davalardan müebbet kararı çıkan bazıları şöyle: Cumhurbaşkanı'na suikast girişimi davası, 20 Şubat'ta başladı, 4 Ekim'de bitti. Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, binbaşı Şükrü Seymen ve FETÖ'nün "Paşa" lakaplı üs imamı astsubay Zekeriya Kuzu'ya 4'er kez ağır müebbet verildi.

Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Kasırga'nın alıkonulmasına ilişkin dava, 15 Haziran'da karara bağlandı. 18 sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 12'şer yıl hapis cezası verildi.



Kara Kuvvetleri Komutanlığı Muhabere Elektronik Bilgi Sistemleri Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı ile ilgili davada 13 Ekim'de 4 ağırlaştırılmış müebbet, 11 müebbet kararı verildi.



Gölbaşı'ndaki TÜRKSAT baskını davasında 23 Ekim'de 8 askere 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı davasında 27 Ekim'de 2 ağırlaştırılmış müebbet, 23 müebbet hapis cezası verildi.



EDOK Komutanı Orgeneral Kamil Başoğlu'nu kaçıran askerlerden 1'i ağırlaştırılmış müebbet, 4'ü müebbet hapis cezasına mahkum edildi.



Haymana İlçe Emniyeti'nde darbecilere direnmek isteyen polisleri engelledikleri öne sürülen 7 eski polisin yargılandığı davada 2 sanığa müebbet verildi.



İstanbul'da 7 Temmuz'da ilk biten darbe davasında valiliği işgal eden askerlerden astsubay Yusuf Yıldız ağır müebbet aldı.



2 Ekim'de Gayrettepe'deki Türk Telekom binasını işgal girişimi davasında bir albay ile yarbay ağırlaştırılmış müebbet aldı.



İBB Lojistik Destek Merkezi ve Arıcılar Camisi'ni işgal eden 5 subay 10 Ekim'de ağırlaştırılmış müebbet, 2 uzman çavuş müebbetlik oldu.

Sabah