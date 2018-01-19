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FETÖ darbeye destek vermeyen askerleri öldürmeye çalışmış

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki  darbe girişimi sırasında Genelkurmay'a giderek darbeye katıldıkları iddia edilen  156'sı Kara Harp Okulu kursiyeri, 8'i rütbeli 164 sanığın yargılandığı davanın  duruşması görüldü.

19 Ocak 2018 Cuma 17:59
FETÖ darbeye destek vermeyen askerleri öldürmeye çalışmış

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları  Kampüsü'ndeki mahkeme salonunda görülen duruşmada, sanıklar ve avukatları hazır  bulundu.

Sanık Emre Yıldız, iddia makamının esasa ilişkin mütalaasında geçen  "askeri öğrencilerin Kara Harp Okulunda darbe girişimini öğrendikleri" hususunun  doğru olmadığını, komutanı Ahmet Önder Biberoğlu'nun, "Güvenli bölgeye  götürüleceksiniz." demesi üzerine de helikoptere bindirildiklerini savundu.

Okuldan ayrılırken Genelkurmay'a gideceklerini bilmediğini ileri süren  Yıldız, "Hiçbir darbecinin emrini yerine getirmedim. Hatta olayların darbe  girişimi olduğunu anlayıp Genelkurmay'dan kaçmaya çalıştığımda, darbeci bir  üsteğmen tarafından üzerime ateş edildi." diye konuştu.

Genelkurmay Başkanlığı içerisinde kendisine zorla G-3 piyade tüfeği ve  mühimmat verildiğini ifade eden sanık Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bana verilen tüfekle ateş etmediğim ve silahın bana zorla verildiğini  anlatmak için silah seri numarasını önceki ifadelerimde vermiştim. O gece bana  verilen silahla atış yapmadığım ve o silahla hiçbir kimsenin yaralanmadığı  ortadadır. Bu hain örgütün üyesi ve sempatizanı değilim. Vatanıma, milletime,  devletime ihanet etmedim. Okul dekanı Kerim Acar, albay İlhami Polat, albay  Rafettin Öztürk, bölük komutanı Ahmet Önder Biberoğlu ve diğer darbecilerden  şikayetçiyim."

''ATEŞİN İÇİNE ATILDIK''

Eski askeri öğrencilerden sanık Cengiz Cihan, darbe girişimini  lanetlediğini vurgulayarak savunmasına başladı.

Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen Cihan, "Biz nereye gittiğimizi  bilmiyorduk. Güvenli bölgeye götürüleceğimiz söylenmişti. Helikopterden  indiğimizde Genelkurmay'a geldiğimizi anladık. Tam anlamıyla ateşin içine  atıldık. Kaçmaya çalışsam da sürekli bir tehdit vardı. Bu mümkün olmayınca  polislerle konuşarak onlara teslim olduk. Hakkımızda tanık olarak beyanda bulunan  emniyet müdür yardımcısı da bunu doğrulamıştır." şeklinde savunma yaptı.

Darbe girişiminde bulunanlardan şikayetçi olduğunu ifade eden Cihan,  mahkeme heyetinden beraatini istedi.

Savunma yapan sanık Emrullah Kaya da üzerine atılı suçlamaları kabul  etmeyerek, beraat talebinde bulundu.

Duruşmaya, pazartesi devam edilecek.

Haber Tarihi: 19 Ocak 2018 Cuma 17:59
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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