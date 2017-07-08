FETÖ darbe neslini böyle hazırlamış

Hain darbe için adım adım çalışma... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma derinleştirildi. FETÖ'nün general adayı olarak gördüğü mensuplarını yurt dışına göndererek daha parlak bir kariyere sahip olmasını amaçladığı belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasında izlediği stratejiyi deşifre etti. Buna göre örgütün FETÖ elebaşı Gülen'in sözde "altın nesil" olarak tanımladığı ve general adayı olarak gördüğü mensuplarını yurt dışına göndererek daha parlak bir kariyere sahip olmasını amaçladığı belirtildi. Soruşturmada, yurt dışında son 10 yılda görev yapan kişilerin neredeyse tamamının darbe girişiminin ardından TSK'dan ihraç edilen cuntacıların olduğu belirtildi.

DAHA FAZLA HİMMET İÇİN

Örgütün, seçtikleri mensuplarını yurt dışına göndererek maddi kazanımlarının artmasını sağladıkları ve bu sayede daha fazla himmet topladıkları aktarıldı. Yüksel lisans, doktora, sürekli/geçici görev, kurs gibi nedenlerle yurt dışına gönderilen örgüt elemanlarının ABD'ye giderek de FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'le yüz yüze görüştükleri ifade edildi.

TAMAMI FETÖ'CÜ ÇIKTI

FETÖ'nün çekirdekten yetiştirdiği elemanlarına özel önem verdiği ve bunları özellikle örgütün güçlü olduğu ülkelere gönderdiği tespit edildi. Bu kapsamda 2007 yılından itibaren şimdiye kadar Washington'da görevlendirilen örgüt mensuplarının neredeyse tamamına yakınının FETÖ mensubu olduğu bildirildi.

SINAV SONUÇLARINI KAPATMIŞLAR

Örgütün, FETÖ mensubu elemanlarını yurt dışında görevlendirmek için yabancı dil sınavlarında düşük not almasına rağmen yüksek not almış gibi gösterdikleri ortaya çıktı. Daha önceden sınav sonuçlarının açıklandığı, ancak TSK içerisindeki FETÖ mensuplarının sınav sonuçlarını açıklanmasını engellediği belirtildi. Bu sayede notları düşük olmasına rağmen yurt dışında görevlendirilen örgüt elemanlarının dikkat çekmemesini sağladıkları aktarıldı.