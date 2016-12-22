FETÖ CHP’ye oy istemiş

Zonguldak Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada Metin U.’nun tutuklu yargılanmasına başlandı. “Silahlı Terör Örgütü’ne Üye Olmak” suçlamasıyla yargılanan Metin U., etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini söyledi.

2008 yılında iş için başvurduğu Zaman Gazete’si temsilcisi tarafından işe alındığını anlatan tutuklu sanık, 2010 yılında askere gitmek için dağıtıcılık görevinden ayrıldığını söyledi. Asker dönüşü yeniden çağrıldığını anlatan tutuklu sanık, Zaman Gazetesinin kapatılmasının ardından Yarına Bakış, Yeni Hayat gibi gazetelerin dağıtımını yaptığını söyledi.

ÇALIŞANLARDAN CHP İÇİN OY TELKİNİ

İki çocuk babası tutuklu sanık Metin U., çalıştığı iş yerine gelen Yüksel Y. İsmindeki bir öğretmenin başkanlığında toplantılar yapıldığını anlattı. Toplantılara katılmak istememesine rağmen işten atılma korkusuyla gitmek zorunda kaldığını anlatan tutuklu sanık, yerel seçimler öncesi de CHP’ye oy vermesi konusunda kendisine telkinlerde bulunulduğunu anlattı.

Ailesinin maddi durumunun iyi olmadığını söyleyen Metin U., şöyle dedi:

“Yarına Bakış, Özgür Düşünce gibi gazetelerinin dağıtımını yaptık. Bir gün gazeteye Yüksel Y. adında bir öğretmen geldi. O’nun başkanlığında düzenlenen toplantılara bizleri de çağırdılar. Toplantılara gitmek istememe rağmen işten atılma korkusu nedeniyle 3 defa toplantıya gittik. Toplantılarda Peygamber Efendimizin hayatı hakkında bilgiler verildi. Toplantılar öğrenci evlerinde oluyordu. Gazetenin temsilcisi olan Arif A., bir gün gazeteye geldi. En son yapılan yerel seçimler öncesi mesaimin bitmesine yakın yanıma gelerek, ‘Oy atacaksan CHP’ye at ama senin hür iraden bilir’ diye söyledi. Ben çalıştığım gazetenin paralel devlet yapılanması olduğunu sonradan anladım. Çalışmak zorunda olduğum için iş aradım ama bulamadım. Maaşımı Bank Asya’dan alıyordum. Ben bu işte ekmek parası için çalıştım. Vatanıma milletime hiç bir zaman karşı olmadım. Hiç suç işlemedim ve faaliyette de bulunmadım. Bu gazeteyi dağıttığım için pişmanım.”

Mahkeme heyeti, duruşmanın sonunda tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi.