FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık yapıyorlardı... Yakalandılar!

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Kendilerini polis olarak tanıtan H.G.(35) ve H.E.(29) isimli şüpheliler Osmangazi ilçesi Gülbahçe mahallesi'nde oturan 73 yaşındaki E.B'ye telefonla ulaşarak,"Adınız FETÖ'ye karıştı. Paralarınızı ve altınlarınızı kontrol etmemiz gerekiyor. Bize evde olan para ve altınları getirin, biz size geri vereceğiz" dediler.

Şüphelilerin sözlerine inanan E.B bir miktar para ve altını poşetin içinde ikamet ettiği evinin önünde teslim etti. Polisin teknik takibine takılan H.G ve H.E paraları alırken suçüstü yakalandı. Şüpheliler Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından adli makamlara sevk edildi.