"FETÖ asrın Bel’amıdır"

MUHAMMED UZUN / İSTANBUL - 15 Temmuz gecesi askeri darbe görünümlü bir işgal, Fetullahçı Terör Örgütü’nün kanlı elleriyle bütün Türkiye’de hayata geçirilmeye çalışıldı. Akşam saatlerinde FETÖ askerlerinin Boğaziçi Köprüsü’nü trafiğe kapatmasıyla başlayan terör, sabah 07.00’de yine aynı terörist askerlerin teslim olmasıyla son buldu. Türk halkı evine, sokağına, ülkesine, seçilmiş hükümetine ve Cumhurbaşkanı’na, kısacası namusuna sahip çıktı. 249 şehit verdiğimiz bu direniş sırasında FETÖ’cü cuntacıların açtığı ateş ile gazi olan Nuri Arslan, hain darbenin yıl dönümünde herkesi meydanlara davet etti.

‘ALLAH RIZASI İÇİN ÇIKTIK SOKAĞA…’

15 Temmuz’da darbeci hainlere direnirken gazi olan Nuri Arslan, Akit’e yaptığı özel açıklamalarda, 15 Temmuz bilincini diri tutmak ve darbe girişimini unutturmamak için halen mücadele ettiğini ifade etti. Şanlı direnişten sonra bazı işlerinin aksadığını belirten gazi Arslan, “15 Temmuz sürecini bizler hâlâ atlatamadık. Bazı işlerimiz vardı onlar sekteye uğradı. Maddi sıkıntı çekmeye başladım. Olaylar daha kötü boyutlara da gidebilirdi. Allah bizlere o günleri tekrar yaşatmasın inşallah. O gece sokağa çıkmamızın nedeni; vatan, devlet ve Reis’tir. Bizim bundan başka bir düşüncemiz yoktu. Allah rızası için çıktık sokağa” dedi.

Hain kalkışmadan nasıl haberdar olduğunu da anlatan Arslan, “Başbakanımızın NTV’de canlı telefon görüşmesi yaptığını gördüm. Bir anda Başbakanımızın, ‘Bu bir askeri darbe kalkışmasıdır’ sözünü duyunca da hemen kendimi sokağa attım. Daha önce 12 Eylül darbesini de gördüm. Bizi o zaman sokağa çıkartacak bir ortam yoktu. Şimdiki Türkiye ile eski Türkiye bir değil. Eskiden kimse sesini çıkartamıyordu. Şimdi herkes özgür… Allah, reisi başımızdan eksik etmesin. Her yer ateş yağmuruna tutuluyordu, darbe başarılı olsaydı ülkemiz biterdi. Mahkûm yaşayacağına aslanlar gibi özgür olmak daha iyi” diye konuştu.

Ailesi ile helalleştikten sonra sokağa çıktığını dile getiren Nuri Arslan, “Ben sokağa çıkarken evdeki çocuğum ve eşim de çıkmak istediler. Onlara izin vermedim. Kendilerinden helallik istedim ve tek başıma sokağa çıktım. Tophane’de oturduğum için en yakın olarak, İBB’nin işgal edilmek üzere olduğunu duydum. Köprüler tamamen kapatıldığı için Tophane’den Saraçhane’ye vasıta yoktu. Yürüyerek gittik ve mücadele etmeye başladık. O gün Cenab-ı Allah içimizden korkuyu almıştı. Kısa bir süre geçtikten sonra saat 01.14 sularında Saraçhane’de bir anda bacağımdan vuruldum. Yere yığılmıştım, kanlar içinde… O gece korku gibi bir düşünce hiç aklımızın ucundan bile geçmedi” açıklamasında bulundu. Darbenin FETÖ tarafından yapıldığını sonradan öğrendiğini ifade eden Arslan, “Biz sokağa çıktıktan saatler sonra darbenin FETÖ tarafından yapıldığını öğrendik. Öğrendikten sonra da iyi ki çıkmışız dedim” diye konuştu.

ONLARIN HEP HAİN OLDUĞUNU ANLATIRDIM

Geçmişten bu yana Fetullahçılarla mücadele ettiğini vurgulayan Arslan, “52 yaşındayım. FETÖ alçağının hep hain olduğunu söylüyordum ama kimse bize inanmıyordu. AK Parti Beyoğlu ilçesinde Firuzağa Mahalle başkanıyken yaptığım konuşmada kendi fikrimi söyledim. Bana ilçeden birisi, ‘saçmalıyorsun’ demişti. Daha sonra başkanlıktan da ayrıldım. Yani benim FETÖ ile mücadelem çok eskiye dayanıyor. Her asrın bir Belam-ı Baura’sı vardır. Asrın Belam-ı Baura’sı da FETÖ’dür” şeklinde konuştu.

“En güzel intikamı Allah alır”

FETÖ’nün darbe girişiminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde darbeci askerlerin kurşunlarıyla şehit olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı Mustafa Varank’ın ağabeyi Prof. Dr. İlhan Varank’ın eşi Saadet Varank, en güzel intikamı Allah’ın alacağını ifade etti. Varank, “İlhan gibilerin bittiğini düşünüyorlar ama arkasında 2 çocuğu var ondan farksız yetişmeyecekler inşallah. FETÖ üyelerinin sonlarının çok hayırlı olabileceğini düşünmüyorum, bu kadar ahın sonunda” dedi. Saadet Varank, Müslüman olanın Müslüman olana ateş etmeyeceğini vurgulayarak, eşini görenlerin vurulduğu an şehit olduğunu söylediğini aktardı. Varank, hâlâ eşinin son anında ne düşündüğünü, ne yaptığını merak ettiğini dile getirdi.

Kanlı bayrağı yanından ayırmıyor

Borsa İstanbul binası önünde şehit edilen Fatih Satır’ın babası, oğlunun kanlı bayrağını çerçeveleterek gittiği her yere götürüyor. Turan Satır, “Bu bayrak benim için dünyanın en kıymetli şeyi. Oğlumun kanı var üzerinde, yanımdan ayırmıyorum. Şimdilik bazen evimde bazen de büromda tutuyorum. Bu her zaman içimde. Bunu asla bir şeye değişmem. Belki ileride bir müzeye bağışlayabilirim” dedi.

Şehitlik en yüksek mertebe

TÜRKSAT’ı ele geçirmeye çalışan darbecilere karşı çalışma arkadaşlarıyla canı pahasına direnerek şehit düşen Ahmet Özsoy’un babası, şehit ailesi olmanın gururunu yaşıyor. Baba Tahsin Özsoy, “Ne mutlu bana ki şehitlik mertebesine eren bir evlat yetiştirmişim. Bizim ecdadımız der ki ‘Ölürsem şehit, kalırsam gazi’. Şehitlik bize göre en yüksek mertebe”. “Ne kadar yansak, kavrulsak da bir unvanımız var, şehit babasıyım Allah’a şükür. Oğlumuzun bu vatan için şehit olması bize teselli veriyor ama tabii ki acısı içimizden çıkmıyor” dedi.

‘DEVLETİ YALNIZ BIRAKMAMALIYIZ’

Devletin FETÖ ile mücadelede öksüz bırakılmaması gerektiğini bildiren Arslan, şunları kaydetti: “FETÖ yapılanmasının tüm kurumlardan temizlenebilmesi için bize çok büyük iş düşüyor. Bu mücadelede halk, devleti yalnız bırakmamalıdır. Herkes kapısının önünü temizleyecek. Başımıza ne geliyorsa bana dokunmayan yılan bin yaşasın mantığıyla hareket ettiğimiz için bu bela tam anlamıyla temizlenemiyor. Bizler bu konuda elimizden geleni yapacağız. 15 Temmuz gecesi de tekrar meydanlarda olacağız. Bu direniş daima hazır durmalı.”