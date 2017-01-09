FETÖ askeri lisede böyle yapılanmış

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına ve mahrem imamlarına yönelik yürüttüğü soruşturmada önemli bir itirafçı ifadesine ulaşıldı. Ortaokul yıllarından bu yana FETÖ içerisinde yer alan ve örgütün dershanesinde öğretmen olarak görev yapan itirafçı, önemli bilgiler verdi.



KASETLERİ İZLETİLİRDİ

FETÖ ile İstanbul'da ortaokul 2. sınıfta tanıştığını ve evlerine gidip gelmeye başladığını söyleyen itirafçı öğretmen, kendileriyle ilgilenen örgüt abisi M.'nin ders çalıştırırken bazen "Alim bir zat var, onu tanıyor musunuz?" şeklinde sorular sorduğunu, ilerleyen zamanlarda ise bu "alim zat" dediği kişiden "hoca efendi" diye bahsettiğini anlattı. İlerleyen süre içerisinde ders çalışmanın yanı sıra dini sohbetler yaptıklarını kaydeden itirafçı, Fetullah Gülen'in kasetlerinin de kendilerine izletildiğini söyledi.

BUNUN VEBALİ ÇOK BÜYÜK!

Lise sınavlarına hazırlandıkları süreçte kendisine yapılan telkinlerle askeri lise sınavlarına hazırlanmaya başladığını ve 1990 yılındaki sınavdan 3-4 gün önce "abisi" M.'nin kendisine test soruları verip çalışmasını istediğini söyleyen itirafçı, sınavda soruların aynısının çıktığını belirtti. Sınavdan sonra M.'ye "Abi sınavda çıkan sorularla senin çalıştırdığın sorular aynıydı" dediğini belirten itirafçı, "Tamam aferin, soruların aynı olduğunu kimseye söyleme" cevabını aldığını söyledi. Ailesinin maddi durumu nedeniyle kendisi için tercih yapılan Işıklar Askeri Lisesi'ne gitmediğini anlatan itirafçı örgüt abileri M. ve H.'nin kendisine, "Askeri liseye neden gitmediniz? Orası çok önemliydi. Bunun vebali çok büyük" dediğini aktardı.

BEN DE YETİŞTİRDİM

Lise döneminde de örgüt evlerine gidip gelmeye devam ettiğini anlatan itirafçı, 1995 yılında girdiği üniversite sınavında Konya Selçuk Üniversitesi Matematik Öğretmenliği bölümünü kazandığını kaydetti. Üniversitede döneminde de örgüt evlerinde kalmaya devam ettiğini kaydeden itirafçı, öğrenciliği süresince ortaokul öğrencilerini askeri liselere hazırladığını belirtti. Askeri liseyi kazanıp İstanbul'a gelen öğrencileri burada da bırakmadıklarını söyleyen itirafçı, iki haftada bir İstanbul'a gidip onlarla görüştüğünü anlattı.

7. SINIFTA BELİRLENİRDİ

2000'de üniversiteden mezun olduğunu ve daha sonda FETÖ'nün Konya'daki dershanesinde öğretmen, Ser Rehber, Müdür Yardımcılığı gibi görevler aldığını aktaran itirafçı, dershane öğrencilerine Ser Rehber'in altında bulunan rehber öğretmenler tarafından dini eğitimler verildiğini ancak Fetullah Gülen'den hiç bahsedilmediğini kaydetti. İtirafçı, dershaneye giden 7. sınıf öğrencilerden askeri liselere gideceklerin belirlenmesine ilişkin süreci ise şöyle anlattı: "Zeki, fiziki yönden sağlık problemi olmayan öğrenciler tespit edilir. Dershane Müdürü, Ser Rehber ve Bölge İlköğretim Mesulününün (BİM) ortak kararı ile tespit edilen bu öğrencilerin kaydı, örgüt ile ilişkisi olmayan başka bir dershaneye aldırılır ya da dershaneden ilişiği kesilerek örgüt evinde ders çalışması sağlanır. Ayrıca bu öğrencilerin cemaate ait dershaneye gittiğinin anlaşılmaması için ödemelerin kredi kartıyla yapılmamasına dikkat edilirdi."



İhsanoğlu için oy topladılar



İtirafçı 17-25 Aralık darbe girişiminin ardından 2014 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde AK Parti'den sonra gelen partilerin desteklenmesi ve bu konuda çalışma yapılması için kendilerine talimat geldiğini söyledi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de CHP ve MHP'nin ortak adayı olan Ekmeleddin İhsanoğlu adına oy toplanması için gerekli çalışmaların yapılması yönünde talimat verildiğini kaydetti. İtirafçı, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmasıyla örgüt içindeki panik havasının da iyice arttığına dikkat çekti.



KURBANLAR 2 GÜN ÖNCE KESİLDİ



İtirafçı, Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde toplanan kurban bağışlarıyla ilgili de dikkat çekici ifadeler kullandı. İtirafçı, kurbanların Cihanbeyli'de bulunan bir mezbahanede Kurban Bayramı'ndan bir iki gün önce kesildiğini bildiğini belirtti.



