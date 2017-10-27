''FETÖ, Akşener'e de aynısını yapacak''

Kurtuluş Tayiz ''İYİ Fetullahçı'' başlıklı bugünkü yazısında Çarşamba günü yeni partisini kuran eski MHP’li yeni 'İYİ' Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i gündemine aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ''FETÖ’nün elinde tuttuğu bir adam'' olarak niteleyen Tayiz, ''FETÖ, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın isteği üzerine Kılıçdaroğlu’nu, Baykal’a alternatif olarak hazırladı'' dedi.

Yazısında FETÖ’nün siyasi partiler üzerindeki hamlelerine değinerek HDP'nin başına Selahattin Demirtaş'ı FETÖ'nün getirdiğini belirten Akşam gazetesi yazarı Tayiz ''Fetullah’ın MHP’yi ele geçirme operasyonu ise kadük kaldı. İçerideki adamlarını deşifre edince Devlet Bahçeli’ye hamle şansı doğdu ve Fetullahçı isimler bir bir partiden tasfiye edildi. Meral Akşener’in “İYİ” partisi, İşte bu tasfiyenin sonucunda doğdu.'' dedi.

FETÖ’nün dünyanın desteğini vererek Akşener’e parti kurdurduğunu yazan Tayiz ''Bundan sonraki gelişmeleri çok dikkatli izlemek gerekiyor. Kemal Kılıçdaroğlu’nu parlatan medyaya bakın, Demirtaş’ı “star” gibi sunan medyayı hatırlayın, aynını Akşener’e yapacaklar'' dedi.

İŞTE O YAZIDAN BİR BÖLÜM;

''Kemal Kılıçdaroğlu’nu siyasete Fetullah kazandırdı. Ellerinin altında tuttukları bir adamdı; uzun süre CHP’de hazır hale getirmek için uğraştılar (…) Fetullah, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın isteği üzerine Kılıçdaroğlu’nu, Baykal’a alternatif olarak hazırladı. Kaset kumpası hazır olduğunda da Deniz Baykal’ın ipi çekilerek yerine Kemal Kılıçdaroğlu getirildi.

Fetullah, benzer bir siyasi operasyonu kimsenin ruhu duymadan HDP’de de gerçekleştirdi. Fetullah yetiştirmesi Avukat Selahattin Demirtaş önce İnsan Hakları Diyarbakır Şubesi’nin başına getirildi, ardından da HDP’nin başına geçirildi (…)

Gezi kalkışmasıyla AK Parti’nin başına da çuval geçirmek istedi. 17-25 Aralık Yargı darbesi girişimi de AK Parti’yi içeriden ele geçirme operasyonuydu aslında. Fetullah sağlam kayaya çarpınca geri tepti, ama içeride bıraktığı parçalarla hala AK Parti’yi kurcalamaya devam ediyor.

Fetullah’ın MHP’yi ele geçirme operasyonu ise kadük kaldı. İçerideki adamlarını deşifre edince Devlet Bahçeli’ye hamle şansı doğdu ve Fetullahçı isimler bir bir partiden tasfiye edildi. Meral Akşener’in “İYİ” partisi, İşte bu tasfiyenin sonucunda doğdu.

Meral Akşener, Bahçeli’yi siyaset sahnesinden silerek milliyetçi akımı yeniden ABD’nin güdümüne sokmak için sahneye sürüldü. ABD’nin, milletin hizmetinde bir milliyetçiliği kabul etmesi mümkün değil; Bahçeli tam da bu nedenle hedef haline geldi (…) Bahçeli engeliyle karşılaşınca Fetullah’ın yıllardır pamuklara sarıp sakladığı, koruduğu Akşener’i devreye koydular.

Dünyanın desteğini vererek Akşener’e parti kurdurdular. Bundan sonraki gelişmeleri çok dikkatli izlemek gerekiyor. Kemal Kılıçdaroğlu’nu parlatan medyaya bakın, Demirtaş’ı “star” gibi sunan medyayı hatırlayın, aynını Akşener’e yapacaklar. Siyasi Fetullahçılığın diğer önemli bir ayağı da medyadadır; Hürriyet, Sözcü, Cumhuriyet Kemal Kılıçdaroğlu ve Demirtaş’ı nasıl destekledilerse Akşener’e de öyle arka çıkacaklar(…)''