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''FETÖ, Akşener'e de aynısını yapacak''

Kurtuluş Tayiz, FETÖ’nün siyasetteki hamlelerine dikkat çekerek ''Akşener'i de parlatmaya çalışacaklar'' dedi.

27 Ekim 2017 Cuma 08:51
''FETÖ, Akşener'e de aynısını yapacak''

Kurtuluş Tayiz ''İYİ Fetullahçı'' başlıklı bugünkü yazısında Çarşamba günü yeni partisini kuran eski MHP’li yeni 'İYİ' Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i gündemine aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ''FETÖ’nün elinde tuttuğu bir adam'' olarak niteleyen Tayiz, ''FETÖ, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın isteği üzerine Kılıçdaroğlu’nu, Baykal’a alternatif olarak hazırladı'' dedi.

Yazısında FETÖ’nün siyasi partiler üzerindeki hamlelerine değinerek HDP'nin başına Selahattin Demirtaş'ı FETÖ'nün getirdiğini belirten Akşam gazetesi yazarı Tayiz ''Fetullah’ın MHP’yi ele geçirme operasyonu ise kadük kaldı. İçerideki adamlarını deşifre edince Devlet Bahçeli’ye hamle şansı doğdu ve Fetullahçı isimler bir bir partiden tasfiye edildi. Meral Akşener’in “İYİ” partisi, İşte bu tasfiyenin sonucunda doğdu.'' dedi.

FETÖ’nün dünyanın desteğini vererek Akşener’e parti kurdurduğunu yazan Tayiz ''Bundan sonraki gelişmeleri çok dikkatli izlemek gerekiyor. Kemal Kılıçdaroğlu’nu parlatan medyaya bakın, Demirtaş’ı “star” gibi sunan medyayı hatırlayın, aynını Akşener’e yapacaklar'' dedi.

İŞTE O YAZIDAN BİR BÖLÜM;

''Kemal Kılıçdaroğlu’nu siyasete Fetullah kazandırdı. Ellerinin altında tuttukları bir adamdı; uzun süre CHP’de hazır hale getirmek için uğraştılar (…) Fetullah, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın isteği üzerine Kılıçdaroğlu’nu, Baykal’a alternatif olarak hazırladı. Kaset kumpası hazır olduğunda da Deniz Baykal’ın ipi çekilerek yerine Kemal Kılıçdaroğlu getirildi.  

Fetullah, benzer bir siyasi operasyonu kimsenin ruhu duymadan HDP’de de gerçekleştirdi. Fetullah yetiştirmesi Avukat Selahattin Demirtaş önce İnsan Hakları Diyarbakır Şubesi’nin başına getirildi, ardından da HDP’nin başına geçirildi (…)

Gezi kalkışmasıyla AK Parti’nin başına da çuval geçirmek istedi. 17-25 Aralık Yargı darbesi girişimi de AK Parti’yi içeriden ele geçirme operasyonuydu aslında. Fetullah sağlam kayaya çarpınca geri tepti, ama içeride bıraktığı parçalarla hala AK Parti’yi kurcalamaya devam ediyor.  

Fetullah’ın MHP’yi ele geçirme operasyonu ise kadük kaldı. İçerideki adamlarını deşifre edince Devlet Bahçeli’ye hamle şansı doğdu ve Fetullahçı isimler bir bir partiden tasfiye edildi. Meral Akşener’in “İYİ” partisi, İşte bu tasfiyenin sonucunda doğdu.  

Meral Akşener, Bahçeli’yi siyaset sahnesinden silerek milliyetçi akımı yeniden ABD’nin güdümüne sokmak için sahneye sürüldü. ABD’nin, milletin hizmetinde bir milliyetçiliği kabul etmesi mümkün değil; Bahçeli tam da bu nedenle hedef haline geldi (…) Bahçeli engeliyle karşılaşınca Fetullah’ın yıllardır pamuklara sarıp sakladığı, koruduğu Akşener’i devreye koydular.  

Dünyanın desteğini vererek Akşener’e parti kurdurdular. Bundan sonraki gelişmeleri çok dikkatli izlemek gerekiyor. Kemal Kılıçdaroğlu’nu parlatan medyaya bakın, Demirtaş’ı “star” gibi sunan medyayı hatırlayın, aynını Akşener’e yapacaklar. Siyasi Fetullahçılığın diğer önemli bir ayağı da medyadadır; Hürriyet, Sözcü, Cumhuriyet Kemal Kılıçdaroğlu ve Demirtaş’ı nasıl destekledilerse Akşener’e de öyle arka çıkacaklar(…)''

Haber Tarihi: 27 Ekim 2017 Cuma 08:51
  1. Meral Akşener
  2. Kurtuluş Tayiz
  3. İYİ Parti
  4. MHP
  5. FETÖ
  • yaaaaa dee miyaaaaa dee mi3 sa önce
    türkiyede "milliyetçi hareket" akımının en fazla % 5 oyu vardır. alpaslan türkeş bu civarda oy alıyordu.her daim. sadece 1999 da fazilet refah kapatılınca BAŞÖRTÜSÜ ÇIKIŞI OLAN devlet bahçeli ye belki bir başörtüsü sondajı yapıp SONUÇ ELDE EDER umuduyla oy verildi.fakat boş iş olduğu anlaşılınca azar azar da olsa oylar düştü. şu sıralar ORJİNAL BANDINDA ve % 5 civarında. İYİ NİNİN OYU emin olun % 2 yi geçmez.
  • Fatma Fatma 4 sa önce
    Kadının duası bile bencilce, Türkiye için hayırlısı ne ise o olsun bile diyemiyor da muhalefet olarak çok başarılı oliim filan modunda... Düşünce diğer maşalarla aynı: "Türkiye batsın sorun yok RTE de boğulduğu sürecepatronlarımın verdiği rolüen iyi şekilde oyniim yetişir..."
  • MuzafferMuzaffer4 sa önce
    İnsanin hafsalasi tutuluyor, ya bu Meral Aksener kim? % 12 oy almis bi partiden atilmis, Turkiye de tek dikili taşi olmayan bi kadin. Medya yok şöyle olcak yok böyle olcak habire milletin kafasina yerlestiriyor. Senin klasik populist hareketlerinden baska Turkiye icin ne projen var diye sorsan 4 maddeyi gecmez soyliyecekleri.Parti amblemi bile milletin son iki yilda galeyana gelmis duygulari sadece. Biz bin yillik Turk islam medeniyetinin varisi bir ulkeyiz. Bu kadar da milleti aptal yerine koymayin be ayip ayip...sanki Acun un o ses Turkiye yarismasi gibi!
  • alaettin alaettin 4 sa önce
    tasmalı köpeklere boçu derlerdi çarşaflı hacı bacı derlerdidönme deyil temelden gelirdişu kadının düştüğüyollara bak
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 4 sa önce
    Fetö, Abisi KeMal Yalandaroğlu, Fetö, Ablası Meral Karaşener.
  • ArifArif4 sa önce
    Kadının yeri evidir o kadar...
  • AkinAkin5 sa önce
    Kurtuluş tayiz kim ....
  • Alparslan1071Alparslan10715 sa önce
    Paslı çürük demir parlamaz...Fazla oynarsan kırılır....Curuf olur.....Meral ,Haçlı Siyon sürüsünün yeni truva atıdır....Yanındaki yağcı hırsız Lütfü Türkkan gibi Selanik beslemesidir...
  • YiğidoYiğido6 sa önce
    Asıl patlatacak olan millettir.Görelim mevlam neyler,neylerse güzel eyler.
  • İsfendiyarHalil EralpİsfendiyarHalil Eralp6 sa önce
    Poz vermeyi bırak iyi işler yapmaya öncü ol . . .
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