Boz: FETÖ Adli tıpta çığır açacak projemi engelledi

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Pamukkale Üniversitesindeki (PAÜ) yapılanmasına yönelik, 60'ı tutuklu 115 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Denizli 5. Ağır Ceza Mahkemesince Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ve sanık yakınları katıldı.

Tanık ifadelerinin dinlenmesine başlandığı duruşmada PAÜ Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bora Boz, FETÖ yapılanmasının yoğun olduğu dönemde PAÜ'de Atatürkçülerin dışlandığını ifade etti.

Proje buluşlarının uygulanması aşamasında büyük zorluklar çıkarıldığını Söyleyen Boz, "O dönem cemaat elemanı olmayan birisinin görev alması mümkün değildi. Biz en basit projeyi geçiremezken cemaatten olanlar Denizli'nin bir ilçesine gider gibi yurt dışına çıkardı. Adli tıpta çığır açacak üç boyutlu yazıcı projem engellendi, aletlerim gasbedildi." ifadesini kullandı.

Tanık PAÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burcu Çakalöz, Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı Başkanı olmasına rağmen onayı alınmadan bölüme kişiler alındığını belirterek, "Bölüm için yeterli niteliğe sahip olmayan kişilerdi. Rektör bunların muhakkak alınmalarını istiyordu. Başkalarının tezlerini izinsiz olarak almamaları, intihal yapmamalarını söyledim. Bunu (tutuklu sanık) Hasan Herken ile birlikte yaptıklarını ifade ettiler. Bilimsel bir çalışma yapmadıkları halde birbirlerinin isimlerini yazıyorlardı. Hasan Herken'in bunlara Anadolu çocukları, Anadolu evlatları dediğini duyuyordum." diye konuştu.

İfadelerin ardından duruşma ertelendi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde çoğu üniversiteden ihraç edilen öğretim üyesi olan sanıklar "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak", "Türkiye Cumhuriyeti'ni ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçlarından yargılanıyor.