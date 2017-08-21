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Boz: FETÖ Adli tıpta çığır açacak projemi engelledi

FETÖ'nün Pamukkale Üniversitesindeki yapılanması davasında tanık olarak dinlenilen PAÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bora Boz, örgütün proje buluşlarının uygulanması aşamasında zorluk çıkararak adli tıpta çığır açacak projesini engellediklerini söyledi.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 23:56
Boz: FETÖ Adli tıpta çığır açacak projemi engelledi

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Pamukkale Üniversitesindeki (PAÜ) yapılanmasına yönelik, 60'ı tutuklu 115 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Denizli 5. Ağır Ceza Mahkemesince Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ve sanık yakınları katıldı.

Tanık ifadelerinin dinlenmesine başlandığı duruşmada PAÜ Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bora Boz, FETÖ yapılanmasının yoğun olduğu dönemde PAÜ'de Atatürkçülerin dışlandığını ifade etti.

Proje buluşlarının uygulanması aşamasında büyük zorluklar çıkarıldığını Söyleyen Boz, "O dönem cemaat elemanı olmayan birisinin görev alması mümkün değildi. Biz en basit projeyi geçiremezken cemaatten olanlar Denizli'nin bir ilçesine gider gibi yurt dışına çıkardı. Adli tıpta çığır açacak üç boyutlu yazıcı projem engellendi, aletlerim gasbedildi." ifadesini kullandı.

Tanık PAÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burcu Çakalöz, Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı Başkanı olmasına rağmen onayı alınmadan bölüme kişiler alındığını belirterek, "Bölüm için yeterli niteliğe sahip olmayan kişilerdi. Rektör bunların muhakkak alınmalarını istiyordu. Başkalarının tezlerini izinsiz olarak almamaları, intihal yapmamalarını söyledim. Bunu (tutuklu sanık) Hasan Herken ile birlikte yaptıklarını ifade ettiler. Bilimsel bir çalışma yapmadıkları halde birbirlerinin isimlerini yazıyorlardı. Hasan Herken'in bunlara Anadolu çocukları, Anadolu evlatları dediğini duyuyordum." diye konuştu.

İfadelerin ardından duruşma ertelendi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde çoğu üniversiteden ihraç edilen öğretim üyesi olan sanıklar "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak", "Türkiye Cumhuriyeti'ni ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçlarından yargılanıyor.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 23:56
  1. bora boz
  2. fetö
  3. fetö buluş
  • AmasyalıAmasyalı17 dk önce
    Tavuğun yumurtlamıyor sebebi ne olaki
  • davutdavut59 dk önce
    tabi olum, yeni bir gezegen kesfettiydim ama beni de engellediler...
  • VatanseverVatansever1 sa önce
    15 temmuz bu millete yapıldıktan sonra.. Digerleri devede kulak.. Ve dogrudur.. Hainlik yaoan, neler yapmaz ki.. Corap sokugu gibi her yerden itiraf geliyor.. İdam daha cok hızlandırır itirafları..
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