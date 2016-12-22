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FETÖ Ablasından şok eden itiraf! Gülen'in atletlerini...

Aydın'da FETÖ ablası olduğu öğrenilen bir kadın Zaman gazetesinin tirajını arttıranlara Fetullah Gülen'in atletlerinin hediye edildiğini söyledi.

FETÖ Ablasından şok eden itiraf! Gülen'in atletlerini...
Eklenme: 22 Aralık 2016, 14:33
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Alınan bilgiye göre, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada itirafçı olan bir Yasemin Kadın Sitesi, 2009'da kentte "cemaat ablaları"nın katılımıyla büyük bir toplantı yapıldığını, burada kapatılan Zaman gazetesinin satışlarını arttırmak için izlenmesi gereken yollar hakkında bilgilendirildiklerini ifade etti.

Sinevizyondan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in konuşmasının izletildiğini dile getiren kadın itirafçı, şunları kaydetti:

"Fetullah Gülen, ağlayarak aşka, şevke getiren sözler söyledi. Daha sonra, 'Sizin çalışmalarınızla cemaatimize ait okullar artıyor. Burada okuyan çocuklar artıyor' diyerek bize teşekkür etti. 'Bir ay zamanımız var. Zaman gazetesini birinci sıraya taşımamız lazım, ikinci sıradayız' dedi. Mahalle sorumlusu ablamız, bize hitaben konuşmalar yaparak daha çok çalışmamızı istedi. Bu dönemde (2009) Zaman gazetesi ülke genelinde birinci sıraya çıktı. Aydın'da da ilk sırayı aldı. Bu nedenle Fetullah Gülen'in hediye göndereceğini söylediler. Daha sonradan gelen hediyenin Fetullah Gülen'in atleti olduğunu öğrendim."

 
EtiketlerAydınfetullah gülenFETÖ
HABER YORUMLARI
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Meryem

Zamanında "tek ceketi var çok mütevazı çok"haberi yapanlara,kendi tekstilcileri bu şerefsize çalışıyormuş. Bu kadar don gömleği dağıtmaya seri üretim lazım. İnsallah belanızı bulacaksınız ahlaksızlar

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akıl fikir

İster fötö ister felan şehy ister reis ister başka bir mahluk olsun lütfen insanlara tapmayalım gidelim ineğe öküze sığıra tapalım en azından hem cinsimizden farklı bir mahluk fark olsun değilmi.kafayı yedim biliyorum yanına bide soğan cücüğü oldumu peynir ekmek gibi gider .birde peygamber sidiği kakası yiyen cennetliktir diyen Cübbeliye ne demeli.

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