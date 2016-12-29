'FETÖ ablaları'nın değişimi

Fetullahçı vatan hainlerinin 15 Temmuz darbe girişiminden sonra başlayan operasyonlarda FETÖ ablalarının gözaltı fotoğraflarındaki mağrur ifade aradan geçen zamanın ardından değişti. Yaptıkları işten gurur duyan pozlar gitti yerine yüzlerini kapatan utanç duyan fotoğraflar geldi.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgüt evlerinde ders veren 'ablalar' ile evlerinde kalan öğrencilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda örgütle bağlantısı tespit edilen, aralarında 'ablalar' ile öğrencilerin de bulunduğu 8'i kadın 10 kişi gözaltına alındı. 10 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye gönderildi..