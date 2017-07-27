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FETÖ 38 yıl önce 15 Temmuz'u anlatmış

Diyanet İşleri Başkanlığı, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 38 yıl önce yaptığı bir konuşmayı ortaya çıkardı.

27 Temmuz 2017 Perşembe 13:35
FETÖ 38 yıl önce 15 Temmuz'u anlatmış

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından "Kendi Dilinden FETÖ-Örgütlü Bir Din İstismarı" başlığı altında hazırlanan çalışma,  Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen basın toplantısıyla bu sabah açıklandı.

38 YIL ÖNCE KENDİNİ ANLATMIŞ

Toplantıda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in farklı tarihlerde yaptığı konuşmalara da yer verildi.

38 yıl önceki bir konuşma özellikle dikkat çekti. Konuşmada terörist Gülen, 15 Temmuz gecesi militanları aracılığıyla yaptığı katliamları tek tek sayarak, bunu yapanların "kafir" olduğunu ilan ediyor.

"VEYL OLSUN TOPUNUN KÖKÜNE"

Gülen'nin 9 Şubat 1979 yılında yaptığı ileri sürülen konuşmanın videosunda şu ifadeler yer alıyor:

Ama sen her şeyi salıverirsen, bir yerde asker, öbür yerde subay öldürülür, öbür yerde parlamentoya bomba konur, öbür yerde Meclis tahrip edilir. Başka bir yerde masum halkın üzerine ateş edilir. Bütün bunların temelinde küfür vardır, küfran vardır. Maziyi inkar vardır, kendinden kaçış vardır. Zulmanilik vardır, maziye sövüş vardır. Veyl olsun topunun köküne!

 

 

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2017 Perşembe 13:35
  1. Diyanet İşleri Başkanlığı
  2. Diyanet İşleri
  3. FETÖ
  • tuzcutuzcu44 dk önce
    Psikopatım Manyağım FETOŞUM çok planlı gitmiş demek ki....
  • MehmetMehmet55 dk önce
    Lanetlediği şeyi yapar, o bir şizofren...
  • muminemumine56 dk önce
    Samanyolunun dizilerinde de kendilerini anlatmislar meger
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