"FETÖ 3 bin kişilik fuhuş ordusu kurdu"

Teröristbaşı Gülen ile adamları, kanlı planları için her şeyi denedi. Bunun ilk sırasına kaset kumpasları yerleşti. "FETÖ'nün askeri hizmetlerden sorumlu imamı" olan Çetin Acar ise inanılmaz bilgiler verdi. Acar, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tanık olarak dinlendi. Cemaatin kirli çamaşırlarını deşifre etti. Örgütün 3 bin kişilik bir fuhuş ordusukurduğunu söyledi. İşte Acar'ın ifadeleri: 'başlarında bir kadın vardı' "Ortaokul 1'e giderken ağabeyimin yönlendirmesi ile cemaate dahil oldum. Hacettepe Üniversitesi'ni kazandığımda cemaat için artık yetişmiş bir elemandım. Bu nedenle bana 'askeri hizmetler' görevi verildi. FETÖ'nün 1986'dan bu yana askeri hizmetlerinden sorumlu oldum. Örgütün tüm kirli planlarını biliyordum. FETÖ'cülerin 3 bin kişilik fuhuş ordusu kurduğunu öğrendim. Bunlarınbin civarı Gülen evlerindekalanlar. Bunlar yatak odalarınagirip kurbanlarını tuzaklarınadüşürüyordu. Fuhuş ordusununbaşındaki isim ise eskiEmniyet Terörle MücadeleBaşkanı Cihangir Çelik'tir.Başlarında da bir kadınvardı."





FETULLAH GÜLEN İSHAK ALATON'UN EMRİNDEYDİ



Acar, teröristbaşı Gülen'in Amerika ve Siyonizm için adam yetiştirdiğini dile getirdi. Ardından şunları söyledi: "Kazım Gülekbarondu. Baron, derin devlet üyesidir. Derin devletin milliside var, şerri de var. Gülen, İshak Alaton'un emrindeydi. Gülen, Üzeyir Garih'ten de emir almıştır. İshak Alaton ve Üzeyir Garih derin devlet baronuydu. İshak Alaton, 12 Eylül darbesi dahil bütün sol hareketlerin bir numarasıydı. Hepsi ondan emir alıyordu. Sağ hareketler de Üzeyir Garih'in emrindeydi. İshak Alaton, Fetullah Gülen'e abilik yapmıştır. Kemalettin Özdemir, Amerika'da Fetullah Gülen'e oturum alma meselesinde Ahmet Kara ve EkremDumanlı ile birlikte 30'un üzerindeziyaret yapmıştı. Gülen'e oturma izniverilsin diye. Bunların hepsi bana anlatıldı."



FETÖ-CHP İTTİFAK YAPTI



Emniyet Genel Müdürlüğü, FETÖ'nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu tarafından istenilen raporu hazırladı. Komisyona gönderilen raporda FETÖ'nün yayın organları Zaman gazetesi, Kanaltürk ve Bugün TV yerleşkesinde kayyum atanma sürecinde yapılan eylemlere CHP'li vekiller Gürsel Tekin, Mahmut Tanal, Barış Yarkadaş, Eren Erdem ile Enis Berberoğlu'nun da katıldığı ve kalabalığı yönlendirdiği belirtildi.



FETÖ, kaset kumpasları yaptı. Bu kasetler ise teröristbaşı Gülen'in saklandığı ABD'nin Pensilvanya kentindeki malikanesinde montajlandı. Hatta montaj ekibinin başında Gülen'in yeğenleri vardı.



* Hacettepe Üniversitesi Matematik Bölümü mezunu olan Acar, FETÖ'cü askerleri yönlendirdi.



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